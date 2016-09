Con l’auto in centro per spacciare hashish a minorenni, arrestata 34enne. Denunciato il compagno

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Arriva a nascondere la droga nella maglietta ed in bocca pur di evitare i guai. Quando però gli agenti la costringono a vuotare il sacco, dopo averla sorpresa a spacciare nella zona del centro a giovanissimi, anche minorenni, non può tirarsi indietro.

Così sono scattate le manette per C.R., 34enne leccese già nota alle forze dell’ordine e in affidamento in prova. Nei guai è finito anche F.D., 49enne compagno della donna che si trovava in auto con lei al momento del controllo. L’arresto risale a ieri sera, quando, intorno alle 20, gli agenti della sezione volanti della questura hanno notato strani movimenti nelle vicinanze di un bar del centro.

Ad attirare la loro attenzione in particolare è stata un’auto, una Opel, all’interno della quale vi erano la 34enne ed il compagno che per pochi e fugaci attimi ospitavano nel veicolo diversi ragazzi, anche minorenni. Questi si sedevano, chiudevano lo sportello e, dopo aver scambiato due parole con i due, uscivano poco dopo. Il ripetersi di questo strano iter ha condotto gli agenti ad intervenire per effettuare un controllo.

Alla vista delle divise e di fronte alla richiesta di spiegazioni, la 34enne si è dimostrata molto nervosa, iniziando anche a tremare mentre forniva giustificazioni contraddittorie in merito alla sua presenza in quel luogo. Oltre al suo atteggiamento, anche altri indizi hanno fatto insospettire gli agenti. In primis il lembo di una busta di plastica che fuoriusciva dal collo della sua maglietta. Altra stranezza era costituita da un anomalo gonfiore alla guancia destra della donna.

Messa alle strette dai poliziotti e perquisita, la leccese ha dovuto scoprire le sue carte. Così dalla maglietta ha estratto un involucro contenente dieci pezzi di hashish. Dalla bocca, invece, ha tirato fuori un altro pezzetto dello stesso stupefacente. La droga, del peso complessivo di 12.16 grammi, è stata subito sequestrata.

La pusher è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, al termine dei controlli, per lei si sono aperte le porte del carcere di Lecce. Per il 49enne, invece, è scattata la denuncia per concorso nello spaccio di sostanza stupefacente.