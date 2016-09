Vigili del fuoco, passaggio di consegne a Lecce: arriva il comandante Bennardo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un cambio della guardia celebrato con un ufficiale passaggio di consegne. Si è insediato questa mattina dopo aver ricevuto il testimone dal suo predecessore, il nuovo numero uno del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, l’ingegnere Giuseppe Bennardo.

L’incontro si è aperto con il saluto commosso del comandante uscente, l’ingegnere Eugenio Barisano, che lascia il capoluogo salentino dopo due anni di mandato alla volta di Bari, dove assumerà l’incarico di dirigente di supporto della direzione regionale vigili del fuoco di Puglia. Un discorso sentito, il suo, che ha pronunciato il suo “arrivederci” a malincuore ad una città “unica, bella e fiabesca”. Rivolgendo un sentito ringraziamento a collaboratori, funzionari, personale operativo e amministrativo e istituzioni, preziosi compagni di lavoro nel corso di questi due anni, la parola è passata poi al nuovo comandante che ha sottolineato il “momento particolare” del passaggio di consegne.

Dopo 21 anni trascorsi a lavorare nella sua terra, la Calabria, prima come funzionario direttivo e vicecomandante vicario al comando provinciale di Catanzaro poi, passando per la dirigenza del comando di Crotone, come numero uno di quello di Vibo Valentia, Bennardo ha dichiarato di voler proseguire, “nel segno della continuità”, l’ottimo lavoro fatto fino ad ora in Salento.

“Trovo una struttura importante e ben organizzata, fondata su ottimi valori che mi impegnerò a portare avanti con l’auspicio di continuare l’ottimo percorso intrapreso e intercettare le basi su cui poter lavorare per migliorare nel futuro” ha esordito il neo comandante. Tra i principali obiettivi prefissati, Bennardo ha sottolineato l’importanza di “creare e fare gruppo” consolidando rapporti e collaborazioni tra i caschi rossi in modo da garantire una migliore salvaguardia dell’interesse generale sia al cittadino che alle altre istituzioni di cui il comando è tra i principali interlocutori. Un’unione, dunque, che faccia la forza e che esista ad ogni livello sia operativo che amministrativo soprattutto per affrontare nel migliore dei modi le problematiche del territorio.

Secondo Bennardo i presupposti per lavorar bene ci sono tutti. “Il comando di Lecce è tra i pochi in Italia a non dover fare i conti con carenza di risorse umane e mezzi” ha sottolineato il nuovo comandante che, venendo da un territorio morfologicamente ostico e pericoloso che deve fare i conti con una serie emergenze, guarda al Salento come ad una terra meno pericolosa e per nulla esposta a gravi rischi, agevolata anche dall’assenza di rilievi e di fiumi importanti. “Ma è comunque un territorio che ha le sue peculiarità – prosegue – Sarà mio compito nei prossimi mesi approfondirle e conoscerle in modo da comprendere quali siano le priorità ed orientare, in base a queste, l’intera macchina di soccorsi che presenta delle ottime potenzialità operative”.

Nel corso della sua lunga carriera il comandante Bennardo ha avuto modo di partecipare a numerosi interventi di soccorso molto delicati e difficili, dalle alluvioni di Crotone e Sarno, al dissesto idrogeologico in Calabria, al terremoto in Abruzzo. Situazioni di emergenza e pericolosità che, fortunatamente, dal Salento sono molto lontane. Nel suo curriculum anche un notevole contributo al settore Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico): dal 2005, infatti, ha fatto parte del gruppo di lavoro nazionale per la formazione Nbcr dei Vigili del Fuoco ricoprendo, negli anni successivi, numerosi incarichi di coordinatore, direttore e docente dei vari corsi regionali e nazionali sulla materia e partecipando a varie esercitazioni nazionali e internazionali.

In questo settore sono sicuramente da segnalare la partecipazione nel 2006 al dispositivo di sicurezza Nbcr predisposto per le Olimpiadi invernali di Torino e nel 2009 a quello allestito per il Summit G8 de L’Aquila. Una serie di esperienze, queste, a cui ora si aggiungeranno quelle sul territorio leccese.

Oltre all’emergenza incendi, che la fa da padrona durante l’estate salentina sempre rovente, un fenomeno con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante in Salento è quello degli incendi d’auto. Episodi sempre più frequenti che caratterizzano le notti tra il capoluogo e la sua provincia, “quasi mai legati ad aspetti accidentali”.

“Quando l’auto brucia ed uno è particolarmente bravo a fare il ‘lavoro’ riesce a non lasciare tracce. Queste, infatti, vengono cancellate dalle fiamme stesse. Ecco perché molte volte non ci si può esporre dichiarando con certezza quali cause le hanno scatenate, ma un occhio esperto è comunque in grado di dare una ragionevole spiegazione all’accaduto. Ciò che è certo è che si tratta di un fenomeno molto negativo sia dal punto di vista sociale che criminale contro cui non dobbiamo mai abbassare la guardia” ha concluso Bennardo.