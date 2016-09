Novoli beffato sulla sirena: il Bitonto vince al “Cezzi”

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI (Lecce)- Osservato un minuto di silenzio per la morte del presidente Ciampi ad inizio match. Gara tirata e giocata a buon ritmo fin dalle prime battute: i rossoblù vicini al goal con Giorgetti nel primo tempo. Per gli ospiti palo con Cantatore sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel secondo tempo,beffa finale per il Novoli che soccombe all’ultimo minuto di recupero. L’ U.S. Bitonto porta a casa i 3 punti con un goal di Manzari, abile a risolvere una mischia e infilare Bibba con un tap-in. Rossoblù che hanno lottato fino alla fine, costretti a giocare 45 minuti in 10 per l’espulsione di Elia e in 9 uomini, per un altro rosso rifilato dal fischietto calabrese Baratta a Di Silvestro. Allontanato dalla panchina anche il preparatore atletico Frisenna.

Un punto in due partite non sono certamente un buon bottino per Bruno e i suoi. Da rivedere la fase offensiva che evidenzia una sterilità più marcata rispetto alla gestione offensiva della passata stagione.

TABELLINO: NOVOLI – BITONTO 0-1

NOVOLI CALCIO: Bibba, Vergari, De Vincentis, Schiavone, Indirli, Elia (44’ espulso), Palazzo (53’ Podo), Di Silvestro (86’ espulso), Pignataro, Giannuzzi, Giorgetti (52’ Dell’Anna M.). A disposizione: Liaci, Quarta, Cappellini, De Pascali, Rizzo. All. Gigi Bruno.

U.S. BITONTO 1921: Longo, Elia (77’ Adige), Campanella, Capriati, Cantatore, Bonasia, Modesto, De Santis (64’ Manzari), Albrizio (64’ Sciacoviello), Zotti, Turitto. A disposizione: Santeramo, Monopoli, Pagone, Roselli. All. Pasquale De Candia.

ARBITRO: Baratta di Rossano.

MARCATORI: 93’ Manzari.

NOTE. Espulsi 35′ pt Elia (N) 45′ st Di Silvestro (N). Allantanato dalla panchina il preparatore atletico Stefano Frisenna. Ammoniti. Vergari (N), Schiavone (N), Pignataro (N), Dell’Anna M (N)., Podo (N); Campanella (Bitonto).

Oronzo Cristian Guarino