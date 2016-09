Nardò ancora fermo al palo. Al “Giovanni Paolo II” passa anche il Bisceglie, finisce  0-3.

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Il Toro, vissuta una settimana burrascosa che ha visto l’avvicendamento in panchina tra Maragliulo e Foglia Manzillo, ė alla ricerca del riscatto dopo la falsa partenza in campionato. Di fronte alla truppa granata, i nerazzurri del Bisceglie guidati in panchina dall’ex Nicola Ragno.

I primi minuti di gara sono essenzialmente di marca granata: al minuto 8, da circa 25 metri, Carrozza prova la conclusione da fuori, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta difesa da Testa. Ancora Carrozza, due minuti dopo, ci riprova ma il suo tiro di sinistro termina fuori. Al 19′ risponde il Bisceglie da calcio da fermo: da circa venti metri tira Lattanzio ma Petrachi risponde presente. Un minuto più tardi tardi il risultato si sblocca: traversone dalla destra di Delvino, Lattanzio incorna e supera l’estremo difensore granata Petrachi. 1 a 0 per il Bisceglie e il “Giovanni Paolo II” rumoreggia. Al 32′ punizione di Oretti che scodella verso il centro, in mischia conclude Caporale ma il tiro è debole e Testa blocca senza problemi. Allo scadere arriva il raddoppio del Bisceglie: da destra discesa devastante di Agodirin che lascia partire un sinistro teso che si insacca nell’angolo della porta neretina. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2 a 0 in favore del Bisceglie.

Il primo squillo della seconda frazione di gioco è del Nardò: al 13′ Gigante innesca in area di rigore Corvino che, lasciato solo dalla retroguardia ospite, calcia alto da buona posizione. Sugli sviluppi di un corner il Bisceglie cala il tris: Montaldi in solitudine di testa trafigge Petrachi al 20′. Al 32′ Corvino ha l’occasione per accorciare le distanze ma la sua conclusione si spegne di poco al lato. Il Nardò prova ad attaccare fino alla fine alla ricerca del gol della bandiera, ma senza successo. Gara che si chiude con il risultato di 3 a 0 per i nerazzurri del Bisceglie.

Ancora una prestazione indecifrabile per i granata. Tanto lavoro attende il nuovo tecnico Foglia Manzillo che dovrà cercare di trovare i giusti equilibri e meccanismi soprattutto per quel che concerne il reparto arretrato che sembra, al momento, inadeguato per affrontare il campionato di serie D. Da rivedere anche la sterilità che caratterizza il pacchetto offensivo.

TABELLINO: NARDÒ – BISCEGLIE 0-3

NARDÒ: Petrachi, Carrozzo(27’st Alemanni), Caporale (dal 1’st Corvino), Oretti, Musca, Rosato, De Pascalis, Mbida, Meleleo, Carrozza, Gigante(21’st Versienti). A disp. Petrachi B., Mancarella, Diarra, Podo, De Stradis, Cicerello. All. Foglia Manzillo

BISCEGLIE: Testa, Delvino, Pistola, Risolo, Petta, D’Aiello, Agodirin, Velardi (32’st Diop),Lattanzio (40’st Prinari), Petitti, Montaldi (22′ st Partipilo). A disp. Di Franco, De Giorgi, Biancola, Nitti, Miale, Montinaro. All. Ragno

ARBITRO: Clerico sez. Torino

MARCATORI: 20’pt Lattanzio (B), 44’pt Agodirin (B), 20’st Montaldi

AMMONITI: Mbida (N), Gigante (N), Petta (B), Delvino (B),

RECUPERO: 1’pt; 4’st

Oronzo Cristian Guarino