Eccellenza Pugliese: Cerignola, Altamura e Casarano in testa 

LECCE – Il Cerignola vince contro il Trani (o quel che ne resta). Bene Altamura, Barletta e Casarano. Vince in extremis il Bitonto a Novoli.

Il campionato di Eccellenza, dopo l’impegno di Coppa, è tornato con le sue protagoniste. La domenica odierna, costellata da maltempo su diversi campi, ha ospitato la seconda giornata della Premier League pugliese.

Dopo la sconfitta di Coppa per mano del Vieste ai rigori e l’allontanamento di Gallo, il Cerignola inaugurava il nuovo manto erboso del “Monterisi” in campionato ospitando il Trani. La squadra di Muzio Fumai è nel completo caos societario con quasi tutti i calciatori (ultimi i fratelli Augelli) che hanno abbandonato la città adriatica e si è presentata per la trasferta dauna con la juniores: risultato più che tennistico con la formazione cerignolana che ha affondato i giovanotti tranesi per 7-1. I gol foggiani portano le firme di Colucci e Morra (doppiette per loro), Ciano, Marinaro e Ragone mentre per i biancazzurri a segno Pasquadibisceglie su rigore.

Conferma l’ottimo stato di forma, il Casarano di Sportillo che sbanca per 1-0 il campo dell’Unione Calcio Bisceglie grazie al gol di Caputo nel secondo tempo. Vince, con qualche affanno, il Team Altamura che ha la meglio per 2-1 contro l’Avetrana: vantaggio locale con Rana, pari tarantino con Cimino ma a pochi minuti dal termine è Di Senso a firmare il gol del definitivo sorpasso.

Si riscattano, dopo le sconfitte all’esordio, Barletta e Bitonto. I biancorossi inaugurano al meglio il “Manzi” vincendo 3-0 colGallipoli con i gol di Dirito, Pellecchia e Sguera mentre i neroverdi di De Candia sbancano sul fischio di chiusura il campo di Novoli grazie al gol di Gennaro Manzari.

Prima vittoria in campionato anche per Otranto ed Hellas Taranto: i salentini battono in casa il Molfetta grazie ad un gol di Palma mentre gli ionici sbancano Galatina 2-1: vantaggio locale con Mirabet, pari rossoblù con Manzella e vantaggio ospite firmato da un autogol di Calò. Ancora una sconfitta per ilNoicattaro che torna dallo “Spina” di Vieste con 2-1: gol foggiani di Teiera e Trotta intervallati dal pareggio di Acquaviva. ecco tutti i risultati finali, classifica e prossimo turno:

RISULTATI 2^ GIORNATA

Atl. Vieste-Atl. Mola 2-1: 26′ Telera (V), 29′ Acquaviva (M), 71′ Trotta (V)

Cerignola-Vigor Trani 7-1: 3′ e 73′ Colucci (C), 47′ Ciano (C), 80′ rig. Pasquadibisceglie (T), 81′ rig. e 84′ Morra (C), 87′ Ragone (C), 89′ Marinaro (C)

Barletta-Gallipoli 3-0: 17′ Di Rito, 30′ Pellecchia, 74′ Sguera

Novoli-Bitonto 0-1: 90’+3 Zotti

Otranto-Molfetta 1-0: 68′ Palma

PI Galatina-Hellas Taranto 1-2: 16′ Mirabet (G), 17′ Manzella (HT), 87′ aut. Calò (G)

Team Altamura-Avetrana 2-1: 50′ Rana (ALT), 69′ Cimino V. (AVE), 88′ Di Senso (ALT)

UC Bisceglie-Casarano 0-1: 50′ Caputo

CLASSIFICA

Cerignola 6

Team Altamura 6

Casarano 6

Otranto 4

Barletta 3

UC BIsceglie 3

PI Galatina 3

Hellas TA 3

Atl. Vieste 3

Bitonto 3

Gallipoli (-2) 1

Novoli 1

Avetrana 1

Vigor Trani 1

Atl. Mola 0

Molfetta S. 0

PROSSIMO TURNO – 3^ GIORNATA (domenica 25/09/2016 ore 15.30)

Atl. Mola-Novoli

Avetrana-UC Bisceglie

Barletta-Atl. Vieste

Bitonto-Molfetta

Casarano-PI Galatina

Gallipoli-A. Cerignola

Hellas Taranto-Team Altamura

Vigor Trani-Otranto

Oronzo Cristian Guarino