L’oroscopo settimanale dal 18 al 25 settembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Settimana carica di energia. Sempre proattivo e partecipe, propositivo e collaborativo, al lavoro come nello studio non avrai difficoltà a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefisso. Il tuo spirito di iniziativa, in ogni ambito, farà la differenza: riuscirai finalmente a lanciare il cuore oltre l’ostacolo in amore, affronterai sicuro e convinto una nuova sfida professionale, e sarà tutto un organizzare uscite, aperitivi e cene, e magari un bel weekend fuori, con il partner e gli amici di sempre. La situazione economica è stabile e tu hai una forma fisica invidiabile. Marte e Mercurio ti regalano una settimana di alti con qualche piccola scivolata di umore verso il basso.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Stranamente sarà una settimana leggera, rilassata, una di quelle che ti capitano di rado, sempre pronto come sei a saltare tipo elastico perennemente in trazione. Eppure capita anche a te di sentirti in pace con il mondo, di non reagire ad alcun tipo di bruttura, imprevisto o cosa negativa e nonostante i contrattempi che non mancheranno, sembra quasi che Saturno e Giove si divertiranno a mettere alla prova questa tua leggerezza con qualche bega last minute, ma tu serafico, non ti curar di loro e passa. Passione e soprattutto voglia di amore e affetto. Contatto fisico, tanto.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana difficilotta, ogni tanto capita anche a te che sei dei Gemelli di pensare che nulla vada come vorresti. In realtà, questa settimana cercherai di vivere day by day sperando di evitare il peggio. Tutti i pianeti ti sono praticamente contro o comunque non a favore, motivo per il quale sarai suscettibile, nervosetto, facile all’ira e negativo in senso lato. Per fortuna il tuo lato positivo riuscirà quasi sempre a riaffiorare seppur non con la solita incisività e questo ti permetterà di tenere malumore e malessere per te salvaguardano i rapporti interpersonali a ogni livello.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Tutta la settimana sarà un un crescendo di generale benessere e positività. Nonostante gli impegni e le mille cose di fare, complice la forma fisica che è al top, sarà una settimana ricca di cose, persone, progetti, programmi, appuntamenti, piena di vita. Controlla sempre il tuo umore, capita che talvolta affiori quel filo di presunzione che non tutti conoscono e tollerano e allora qualche piccolo scontro sarà possibile seppure gestibile. La sfera emotiva, sentimentale e sessuale è assolutamente appagata, vivi un momento di particolare benessere fisico e tutto ne trae beneficio.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Questa settimana non c’è preda che possa sfuggirti o meta che tu non possa raggiungere. Andrai veloce, più veloce di sempre. Tutto sarà possibile, tutto potrà essere conquistato, vissuto senza sconti e senza mezze misure. Impeto, tempesta creativa, scariche di adrenalina, prenderai e darai tutto questa settimana. Amante instancabile, amorevole quanto sperimentatore, Giove, Marte e Mercurio faranno per te evoluzioni circensi. Caro Leone, questa settimana per te occasioni d’oro, una via l’altra, servite su un piatto d’argento. What else?

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Settimana strana per te caro Vergine, sempre concentrato sul lavoro, il dovere, la precisione, i numeri a tutti i costi. Su quel fronte saranno giorni senza entusiasmo, piuttosto piatti e ripetitivi. Quello che invece ti stupirà e sorprenderà, e forse scioglierà un pò del ghiaccio che ti caratterizza, sarà la sfera emotiva, affettiva, sentimentale. Amici, amori, parenti, sorrisi, abbracci, pacche sulla spalla ubriacheranno il tuo umore e magicamente, tu, anaffettivo cronico, sarai tutto un ‘peace and lovè con il creato intero, esseri animati e inanimati insieme. Che dire, speriamo che duri!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Settimana vibrante, positiva, senza particolarissimi picchi di entusiasmo, ma ricca di avvenimenti, incontri, possibilità. Sul fronte professionale tutto procederà come al solito, ottime occasioni per dimostrare quanto vali, grande dinamismo e forse qualche possibile spostamento in una nuova sede, cosa che se da un lato non ti fa esultare di gioia, dall’altro ti entusiasma proprio in virtù del bisogno di ‘nuovò che hai. È sul fronte sociale e affettivo che non mancheranno buone nuove: amici, persone conosciute da poche ore, l’amore di sempre o quello che potrebbe arrivare in questi giorni, è il cuore, in senso lato, che farà segnare un ‘+’ ad ogni tua giornata!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Settimana in generale felice, sei carico, positivo, entusiasta, sorridente, che non guasta mai, e tutto sommato ogni sfera della tua vita procede senza grossi scossoni. Qualche intoppo non mancherà, qualche problema lavorativo, qualche incomprensione di coppia, qualche picco in giù per l’umore, certo è che in ogni caso ne uscirai e non lascerai che alcun evento alteri il tuo generale benessere. Fondamentali le relazioni personali, i sentimenti declinati nei modi più diversi caratterizzeranno proprio la tua settimana che non sei certo tra i segni più sentimentali. Love, love, love…

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): La settimana non poteva cominciare meglio. Un pò per tutti i segni è un periodo abbastanza stabile, le stelle pare si siano disposte in modo da non rendere a nessuno il rientro dalle ferie ‘tragicò. Tornando a te, è certo che sarà uan settimana positiva e che ti sveglierai sempre col piede giusto. Certo è anche che durante la giornata l’entusiasmo sarà molto spesso spento da rogne e beghe impreviste cui non potrai sottrarti. Per fortuna nervosismo e malumore non durano molto e sul tuo volto tornerà anche se a volte a fatica, il sorriso. Prendi la settimana con spirito (che non vuol dire entra in un bar e bevi tutto quello che trovi!).

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Equilibrio, calma e sicurezza sono i tre termini che caratterizzeranno la tua settimana, che come puoi già immaginare, filerà via liscia come l’olio, così calma che in alcuni momenti ti sembrerà addirittura noiosa, deprimente. Per fortuna il lavoro ti solleverà da tutta questa calma poichè un obiettivo nuovo, una problematica da gestire o quello che sia, richiederà tutta la tua concentrazione e il tuo impegno. E per fortuna, sprazzi di malizia ed erotiche tentazioni romperanno una monotonia pericolosa.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Slancio e dinamismo, movimento ed energia, il ‘farè non subirà intoppi, impeccabile in ogni attività in qualsiasi cosa ti venga affidata, che si tratti di un lavoro manuale o intellettuale, qualsiasi cosa sia, la svolgerai al meglio e con risultati insperati. È il ‘dirè che ti frega, inteso come sfera relazionale. I rapporti interpersonali non saranno toda gioia, anzi. Scontroso e assente, forse assorto dai mille impegni che non ti mancheranno, rischi di sembrare scostante, lontano, disinteressato e un filo anaffettivo, cosa che creerà attrito in casa e nelle amicizie.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Chi vince il premio per la settimana più grigia dell’oroscopo? The winner is… i Pesciii! Prendila con ironia, sarà una settimana da dimenticare. Il cattivo umore regnerà sovrano, e anche quando sembrerai calmo e rilassato, sarà solo apparenza, basterà un niente per farti innervosire. Un pochino lamentoso, amareggiato per i progetti fatti e sciolti come neve al sole, arrabbiato perchè la colpa non è di nessuno ma del sistema (quindi di tutti) e la testa continuerà ad elaborare pensieri sbagliati. Sarà la bellezza della quotidianità, di un gesto d’amore e di profonda amicizia a farti sperare che qualcosa da salvare in questo mondo c’è.