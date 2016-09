Rifiuti per strada, Salvemini: “Lotta all’evasione condizione imprescindibile per avere una Lecce pulita”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La lotta all’evasione è una condizione imprescindibile per avere una città più pulita”: è quanto sottolinea il consigliere comunale di Lecce città pubblica Carlo Salvemini a fronte dello spettacolo avvilente di rifiuti depositati per strada con relativo cattivo odore, accentuato nelle giornate particolarmente afose e umide.

“La differenziata porta a porta è ormai estesa in quasi tutta la città (restano ancora escluse le marine e alcune aree periferiche, cosiddette ‘case sparse’). Se dopo oltre un anno la situazione è quella che conosciamo sono doverose delle valutazioni. Che non possono riguardare solo la (presunta) inefficienza del servizio”.

E, dunque, la domanda che si pone il consigliere è su chi siano i responsabili di tale situazione, se solo forestieri o, piuttosto, residenti che non hanno ritirato il kit perché evasori.

“Fino a quanto ci saranno migliaia di leccesi che non differenziano per sfuggire al pagamento della tassa lo spettacolo indecente di una città offesa dai rifiuti abbandonati continuerà purtroppo a lungo”, rileva, dunque, Salvemini.

“Doveroso che l’amministrazione comunale comunichi in che modo sta gestendo le oltre mille autodenunce di cittadini che hanno comunicato di non essere in regola con i pagamenti degli anni passati e ai quali evidentemente non è stato consegnato il kit multimateriale. Doveroso che l’amministrazione comunale comunichi a quanto ammonta la percentuale di evasione TARI città e come e quando pensa di stroncarla. Doveroso che l’amministrazioni rendiconti tutti i progetti in questi anni sostenuti per contrastare questo fenomeno”.

Il problema, per Salvemini, è politico, perché chi abbandona i rifiuti per strada “deturpa la città” e “fa aumentare il costo del servizio, in quanto ogni intervento di rimozione da parte di Monteco viene fatturato a parte rispetto al capitolato”. In altre parole, i cittadini rispettosi dell’ambiente vengono “derubati”, per stare all’espressione usata da Salvemini, dai soliti incivili che, invece, non rispettano nulla, né le regole della convivenza, né l’ambiente in cui essi stessi vivono.

E allora la sfida è aperta. “Un tema molto serio. Fino ad oggi s’è rivelata una barzelletta”, conclude, con amarezza, il consigliere di minoranza.

Immagine di repertorio