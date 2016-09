L’oroscopo per oggi sabato 17 settembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ti scoprirai innamorato e attratto dal tuo partner come fosse il primo giorno. Eppure forse siete insieme da tempo, eppure ne avete condivisa di routine e quotidianità. Ma ad ogni risveglio e oggi più di ieri, scoprirai accanto a te una persona capace di stupirti. Concentrati sull’amore.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Sabato di assoluto equilibrio e serenità. Tutto con il partner o la persona che frequenti da poco diventa semplice, scoprirai un’intesa senza eguali e la bellezza di intuirsi al primo sguardo. E la passione non mancherà!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Qualsiasi cosa farai oggi, falla pensando a te e al tuo benessere. Se non riuscirai a ritagliare delle coccole per te, almeno, fai tutto quello che devi secondo i tuoi ritmi. Chiedi del tempo alla tua famiglia (soprattutto se hai figli), è sabato anche per te! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Sabato di profondo amore, passione, isitinto, ti sei innamorato, e se sei single nessun problema, se non lo sei, hai scelto il modo peggiore per porre fine alla tua storia precedente. Rifletti, scegli e in maniera decisa chiarisci la situazione.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Calma e relax, forse te ne starai sdraiato su una spiaggia, su un prato o in un bosco, ovunque sarai sentirai solo il rumore del tuo respiro, tutto il resto non ti tocca. Ecco, certe cose è bene che tu non le senta, il rischio è che tu perda la pazienza.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Sabato partito con il piede sbagliato che schiaccia il freno e impone uno stop. Classica giornata in cui fosse per te, non metteresti il naso fuori di casa e le gambe giù dal divano. Per fortuna qualcuno ti costringerà a uscire e a trascorrere una serata rivelatrice.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Stai per ricevere una sorpresa, un/a collega si deciderà finalmente a invitarti per un caffè. Tu impacciato come fossi un cartone animato con tanto di goccioloni sulla fronte, lei/lui forse anche, si rischia che la serata sia un flop. Ma Cupido conosce i suoi polli e sa come farli finire in pentola insieme! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Sabato di vacanza. Hai bisogno di tagliare la corda e senza grandi programmi, svegliati, anche a costo di rispolverare la tenda dei campeggi di qualche anno fa, parti. Il viaggio stesso sarà liberatorio, e sarà già una vacanza.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Finalmente sabato, il giorno in cui speri di poterti finalmente dedicare a quello che hai voglia di fare. E invece no, il telefono squillerà, e tu verrai travolto da un fiume in piena di accadimenti, impegni, imprevisti, beghe etc etc e bye bye relax. Neanche l’aitante idraulico o la barista con scollo da vertigine questa volta risolleverà il tuo sabato.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Amici, famiglia, grigliata o anche solo una bruscetta, quello che sia purchè oggi sia la festa dello stare insieme. Metterai insieme e senza volerlo un pò di persone cui vuoi bene e che ti ricambiano con lo stesso sentimento, e in men che non si dica sarà festa. Sorridi e goditela.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Oggi sei elettrico, energico, determinato. Al lavoro sai finalmente in che direzione vuoi andare e nella vita privata sai esattamente il cuore di chi vuoi conquistare se sei single. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Un invito a casa di amici o parenti, qualcosa di organizzato all’ultimo minuto, seppur non ti facciano impazzire data la tua indole pianificatrice, oggi saranno un tocca sana, e una pausa obbligata di cui hai tanto bisogno.