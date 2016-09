Brindiamo alla salute, domenica giornata nazionale della SLA

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Ritorna domenica 18 settembre, la giornata dedicata alla sensibilizzazione di una grave patologia neurodegenerativa la Sla. Il Salento si tinge dei colori della solidarietà, in particolare i volontari della sede AISLA di Lecce saranno presenti con i loro banchetti tutta la giornata nelle piazze di Martano, Otranto e Calimera.

Come ogni anno proprio a Calimera in piazza del Sole è in programma uno spazio interamente dedicato ai più piccoli a cura dell’Associazione “Ci siamo”: dal primo pomeriggio, prenderanno vita le “Le magiche performance” di Gianluca Natale, attore del Gruppo teatrale di sperimentazione “Itaca Min. Farsi Nus”.

Per partecipare attivamente alla manifestazione promossa da AISLA a fronte di soli 10 euro si potrà acquistare una bottiglia di vino Barbera d’Asti DOCG, che sponsorizza la raccolta fondi della Giornata Nazionale sulla SLA per il progetto “Operazione Sollievo”, che prevede attività gratuite a sostegno delle persone con SLA, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante o di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori).

Grazie all’Operazione Sollievo, avviata nel 2014, AISLA ha potuto aiutare oltre 200 famiglie in tutta Italia e garantire l’apertura della spiaggia accessibile “La Terrazza tutti al mare” di San Foca, che accoglie circa 300 ospiti disabili a stagione balneare. Si ricorda inoltre che quest’anno ricorre il decennale del 18 settembre 2006, data storica in cui le persone con SLA scesero in piazza a Roma per chiedere al Ministero della Salute precise garanzie sul diritto alla cura e all’assistenza.

