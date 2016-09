“Offf”, a Otranto “Lezione di cinema” con Stefania Rocca. Il programma

Share 0 Share 0 Share 0

OTRANTO (Lecce) – Terza giornata ricca di iniziative dell’ “Otranto film fund festival”.

Sabato 17 settembre presso il Castello Aragonese sarà siglato un protocollo d’intesa nell’ambito del progetto di cooperazione IPA AdriaWealth per la creazione di un network dell’audiovisivo dell’Adriatico. A seguire, alle ore 10.30, si terrà il terzo focus dal titolo “Il cinema nella regione adriatico – jonica”. Un incontro dei rappresentanti delle organizzazioni pubbliche che si occupano di cinema dei paesi della regione Adriatica Ionica che ha come obiettivo principale quello di sostenere, in una prospettiva d’integrazione europea, il consolidamento del sistema produttivo e distributivo comune tra le cinematografie della Regione Adriatico Ionica con un’apertura verso l’area balcanica per rendere più competitivi i territori, valorizzare la progettualità, attrarre nuovi investimenti in un settore strategico per lo sviluppo dell’area. Partecipano all’incontro, condotto e moderato da Luigi De Luca, Luciano Cariddi – Sindaco di Otranto; Luciano Schito – Direttore OFFF – Otranto Film Fund Festival; Ilir Butka – Albanian National Center of Cinematography; Arben Papadhopulli – Responsabile del desk Albania di Creative Europe; Elektra Venaki – Greek Film Centre; Dimitris Yatzouzakis – Mediterranean Film Institute – Atene; Hrvoje Hribar – Croatian Audiovisual Centre; Stefania Ippoliti – Presidente Italian Film Commissions; Maurizio Sciarra – Direttore/Presidente Apulia Film Commission; Paolo Vidali – Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia; Emma Barboni – Emilia Romagna Film Commission; Andrea Coluccia – Responsabile del Creative Europe Desk Media ufficio di Bari; Alberto La Monica – Direttore del Forum di Cooproduzione Euro Mediterraneo – Michalis Panagopoulos – Assistant Professor Audiovisual Signal Processing Lab; Dept. of Audiovisual Arts – Faculty of Music and Audiovisual Arts Ionian University.

Alle ore 17 presso la sala Triangolare del Castello Aragonese è in programma il secondo appuntamento con le “Lezioni di Cinema”, in collaborazione con l’Università del Salento. Ospiti saranno Stefania Rocca, Alessandra Acciai e Luca Lionello, che parleranno di “Un cinema di attori”.

Alle ore 19.30 per la sezione fuori concorso “Tracce di cinema – Creatività di formati” sarà proiettata la trilogia Caverne, Pietre e Luci di Carlos Casas, un artista visivo e filmaker spagnolo che, nel suo lavoro di ricerca all’interno del progetto “Indagine sulle Terre Estreme” promosso da Ramdom, è rimasto affascinato dalla storia millenaria di queste rocce e di chi, assieme al mare, le ha modellate: gli spaccapietre. L’artista ha esplorato le cavità nascoste di questo territorio, laddove, al suono di martello e scalpello, sono state edificate moltissime abitazioni ed edifici pubblici; ha seguito la luce, che nel Finis Terrae dall’orizzonte nasce e muore a ritmo contrario rispetto a quella di accensione e spegnimento del faro di Santa Maria di Leuca.

Dalle ore 20 sono in programma le proiezioni dei film in concorso: Ashes di Stratos Tzitzis (Grecia, 2015), introdotto da Massimo Causo, un racconto su cinque persone che si ritrovano nella casa dove un loro amico stretto è morto. Intrappolati nell’abitazione i cinque non riescono a mettersi d’accordo sul suo funerale. Alle ore 21.15 Luca Bandirali insieme all’attrice Valentina Carnelutti e alla costumista Catia Dottori presentano La pazza gioia di Paolo Virzì (Italia, 2015), il racconto dell’imprevedibile amicizia di due donne, che porterà a una fuga strampalata e toccante dalla comunità terapeutica in cui sono ricoverate, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani. Non essere cattivo (Italia, 2015) di Claudio Caligari alle ore 23.30 è presentato da Luigi Abiusi insieme al produttore Simone Isola; un film imbevuto di energia vitale, della fame di rivalsa, di una voracità con cui Vittorio e Cesare, i protagonisti, azzannano la vita, strappandone brandelli di carne viva.