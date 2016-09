Nardò, arriva il nuovo tecnico. Calciatori contestati, Fanuli: “Pressioni non salutari”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Le due brucianti sconfitte incassate sul campo, il cambio di allenatore, il grave episodio di contestazione subito da alcuni calciatori della squadra durante l’ultima seduta di allenamento. Si respira un clima teso in casa del Nardò Calcio.

La dirigenza granata, dopo l’avvio turbolento in campionato della formazione neretina, ha deciso di imprimere un’accelerata per risollevare il Nardò dall’ultimo posto in classifica. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è arrivato nel Salento il nuovo tecnico Antonio Foglia Manzillo che subentrerà ufficialmente a Primo Maragliulo, nella guida tecnica della prima squadra neretina, nella serata odierna, quando è atteso l’annuncio del Club post ratifica accordo.

Intanto, vista la settimana burrascosa vissuta dal Toro, alcune critiche e, in particolare, le contestazioni piovute da una parte della tifoseria non sono scese giù al massimo dirigente Maurizio Fanuli che, pur giustificando l’attaccamento alla maglia da parte dei tifosi, ha voluto chiarire che le pressioni verso la squadra e l’invasività degli stessi, nell’ambito della vita e della sfera societaria, non sono salutari per le sorti del Nardò.

“A volte succede ciò che non si vorrebbe – esordisce il massimo dirigente neretino Fanuli raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it – e viste le difficoltà palesate dalla squadra, in quest’inizio di torneo, abbiamo deciso di intervenire per imprimere una scossa ai nostri. Quando si verifica un esonero o si accettano le dimissioni da parte di un tecnico evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto e di certo non è un segnale postivo, vuol dire che un matrimonio è finito. Credevamo di aver allestito un buon gruppo, ma i risultati sul campo ci hanno detto tutt’altro, perciò siamo intervenuti e abbiamo deciso per la sostituzione dell’allenatore. Il profilo scelto, per la guida della squadra, è quello di Antonio Foglia Manzillo che in serata ufficialmente si legherà ai colori granata“.

Il presidente si sofferma poi sulle pesanti contestazioni subite nei giorni scorsi dalla squadra. Pare infatti, che durante la seduta di allenamento di mercoledì a Lequile alcuni calciatori della squadra siano stati aggrediti da un gruppo di contestatori.

“Con questo atteggiamento e con le contestazioni non si va da nessuna parte – puntualizza Fanuli – Vorrei ricordare che in soli due anni, a Nardò, si è sfiorato un miracolo (calcistico) chiamato Lega Pro. Il chiarimento con la tifoseria e l’apertura alle istanze della piazza sono lecite, ma l’essere invasivi è altra cosa. Anche giudicare negativamente l’operato della società, attraverso i vari forum o social forum, senza conoscere a fondo gli argomenti e adducendo motivazioni futili o solo per dire la propria, credo non sia positivo per il bene del Nardò. Il tifoso deve fare il tifoso, motivo per cui deve incitare la squadra dagli spalti per i novanta minuti di gioco e, terminata la gara, deve tornare a casa mantenendo un comportamento civile e senza eccedere in esuberanze in nessuna circostanza”.

“Gli ostacoli, quando ci sono, vanno affrontati e superati nel quotidiano – conclude il Presidente Fanuli – qualche volta si può anche sbagliare, ma la nostra volontà è sempre quella di fare il meglio per la squadra, per la città e per la società calcistica che rappresentiamo”.

Oronzo Cristian Guarino