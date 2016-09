Il paziente al centro: l’accademia dei pazienti partecipa al futuro della ricerca clinica

Share 0 Share 0 Share 0

Permettere l’accesso a nuove cure coinvolgendo i pazienti in tutto il processo della ricerca clinica. E’ questo il futuro secondo Paola Kruger, Paziente Esperto EUPATI, che durante il forum “Il Futuro è la ricerca clinica” di Roma ha espresso il punto di vista dell’Accademia dei Pazienti sulle strategie future per mettere al centro il paziente nella ricerca clinica.

Roma, 15 settembre – Si è svolto oggi a Roma il Forum “Il Futuro è la ricerca clinica – Un’opportunità per il paziente, il SSN e il Paese”, organizzato da The European House-Ambrosetti in occasione della celebrazione dei 10 anni di Celgene in Italia, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti della ricerca nazionale. Tra i diversi partecipanti è intervenuta Paola Kruger, Paziente Esperto EUPATI, in rappresentanza dell’Accademia dei Pazienti. L’evento è stato l’occasione per confrontarsi sullo stato attuale e le prospettive future della ricerca clinica in Italia e per presentare un Position Paper realizzato da The European House-Ambrosetti per Celgene. Secondo il Position Paper negli ultimi anni – dal 2008 al 2014 – il numero di studi clinici in Europa si è ridotto del 32%. Anche in Italia tra il 2008 e il 2013 si è registrato lo stesso trend negativo con un numero di studi clinici passati da 880 a 583. Nel 2014, però, nel nostro Paese si registra una lieve ripresa delle sperimentazioni, risalite a 592, pari al 18,2% di tutti gli studi europei. La ripresa è continuata anche nel 2015 con il numero di sperimentazioni cliniche autorizzate che ha raggiunto quota 681. Se oltre l’80% dei trial autorizzati in Italia si concentra nelle fasi II e III, gli unici a essere cresciuti dal 2008 sono gli studi di fase I: un segnale positivo che indica una maggiore partecipazione della ricerca italiana alla realizzazione di nuove cure e anche una maggiore capacità di fare ricerca.

Il nuovo regolamento europeo 536/2014 che entrerà in vigore nel 2018, offre all’Italia l’opportunità di semplificare il processo autorizzativo delle sperimentazioni cliniche e dunque di candidarsi a “hub“ europeo. A livello nazionale, la riorganizzazione della sperimentazione clinica – portata avanti dal Disegno di Legge presentato nell’attuale legislatura dal Ministro Lorenzin – ha come punti di forza, tra gli altri, la semplificazione degli adempimenti formali per ottenere il parere dei Comitati etici e l’indicazione di requisiti chiari per i Centri autorizzati a condurre sperimentazioni di Fase I. Insieme a regole certe e stabili, per rafforzare la posizione di leadership dell’Italia nella ricerca è necessaria una efficace collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella ricerca clinica, il Servizio Sanitario, i Centri di Ricerca, le Associazioni dei pazienti, l’Accademia e le Aziende.

Ed è in questo scenario di confronto e collaborazione che Paola Kruger ha illustrato il ruolo dei pazienti nella ricerca clinica. Durante la tavola rotonda “quali ostacoli e prospettive di sviluppo per il nostro Paese”, Kruger ha puntato l’attenzione su importanti interrogativi: come migliorare la corretta informazione ai pazienti, come aumentare il loro coinvolgimento e come riconoscere il loro contributo. “Non esiste ricerca senza il paziente, il futuro è la ricerca clinica se parla CON i pazienti e non DEI pazienti – ha sottolineato Paola Kruger – Pazienti informati e formati sono una nuova preziosa risorsa per la ricerca e il loro contributo può essere determinante se coinvolti lungo tutto il percorso di sviluppo di nuove terapie”.

L’Italia dimostra con i fatti la propria capacità di produrre ricerca: il nostro Paese è nella Top 10 mondiale per numero di pubblicazioni realizzate in ambito medico nel periodo 1996-2015 (al settimo posto con quasi 456.000 pubblicazioni), mentre è addirittura al primo posto per numero di pubblicazioni per ricercatore (5,3) e per numero di citazioni per ricercatore (101,6). La prima specializzazione della ricerca clinica italiana è stabilmente nel campo oncologico con il 39% di tutte le sperimentazioni, seguita da neurologia e cardiovascolare. A fronte di questi segnali positivi, permangono comunque in Italia alcuni ostacoli allo sviluppo della ricerca clinica, quali per esempio le tempistiche richieste per avviare i trial e la scarsa accessibilità alle informazioni necessarie che rendono il nostro Paese meno attrattivo per gli investitori rispetto ai competitor europei.