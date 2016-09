Riforma costituzionale, confronto al Must. D’Alema: “Pasticcio”, Nardella: “Se vince il no restiamo al palo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una riforma “pasticciata e confusa”, con il “pastrocchio” della seconda camera che vorrebbe essere un senato federale ma non è, oppure un’azione di “vera continuità con la battaglia trentennale fatta dal centrosinistra”, al di là di certe “imperfezioni”.

Ieri sera al Must di Lecce l’ex premier Massimo D’Alema e il sindaco di Firenze Dario Nardella si sono confrontati sul referendum, il primo schierato con convinzione per il “no”, il secondo assertore del “sì” e della “positività” del provvedimento. L’incipit di quest’ultimo, peraltro, è proprio sul detto che vuole “Lecce Firenze del sud”, lo stesso di Matteo Renzi nella sua visita a Lecce venerdì 9 settembre.

“Difficile dire che non va bene ridurre il numero dei parlamentari e i costi della politica”, è il commento di Nardella all’indirizzo dei giornalisti che lo attendono all’ingresso. Il sindaco di Firenze difende pure la bontà degli altri interventi, l’abolizione delle province e l’eliminazione del bicameralismo paritario, con una camera politica e l’altra cui è affidata la rappresentanza delle autonomie.

“Se vincesse il no l’Italia resterebbe al palo e perderebbe quell’ultima goccia credibilità che abbiamo nei confronti dell’Europa e al mondo, facendo il gioco di chi vorrebbe l’Italia debole”, è la sua versione dei fatti.

Ma per D’Alema, che ha specificato di non avere nessun interesse di tipo “personale” nella vicenda e di non far parte di alcuna “corrente”, la Costituzione è stata “già riformata 36 volte nel dopoguerra” e l’attitudine di Renzi a presentarsi come “astro riformatore” non avrebbe, dunque “nessun fondamento”. Ed inoltre, a detta dell’ex premier, sarebbe opportuno liberarsi da un po’ di “retorica”, anche per quel che riguarda il superamento del bicameralismo paritario, esistente anche altrove, non solo in Italia.

Per Nardella la seconda camera partorita dalla riforma è auspicabile non solo per accogliere il punto di vista dei territori – ne farebbero parte consiglieri regionali, sindaci e senatori nominati dal presidente della Repubblica – ma anche per ridurre i contenziosi stato-regioni, oggi così frequenti. Il risultato complessivo sarebbe una maggiore stabilità istituzionale, “il rischio di stallo è maggiore oggi – ha sottolineato – ricordo i tempi in cui ci si chiedeva come stesse Rita Levi Montalcini”, ai tempi del Governo Prodi.

D’Alema, tuttavia, ha posto il problema di un sindaco che cinque giorni a settimana deve assentarsi per andare a Roma, con una seconda Camera che finirebbe per assumere i connotati di un “senato politico di incerta legittimazione di serie B”. Nel suo consueto stile un po’ caustico ha poi osservato: “Dio ci scampi dall’ipotesi di una maggioranza diversa nelle due camere. Cosa accadrebbe in quel caso? Sarebbe il caos”. Ha poi contestato il metodo, ovvero: “Si sono modificati 47 articoli della Costituzione con un solo disegno di legge. Questo non è un referendum ma un plebiscito”. E, poi, aver “intestato le riforme al governo, spaccando in due il Paese in un momento così drammatico” è stato “un errore”. “Con obiettivi più limitati, sarebbe stato possibile avere una riforma maggiormente condivisa”, ha osservato.

Nardella, però, nel ricordare il compito svolto da Giorgio Napolitano nei difficili giorni di stallo istituzionale e politico post elettorale, ha ricordato che “il Parlamento a larghissima maggioranza ha votato una mozione che dava mandato al governo di redigere la riforma, ci sono voluti due anni di lavoro parlamentare ed è stata votata sei volte”. Dunque, nessuna deriva, nessun’intestazione fuori luogo.

Applausi per entrambi e sala stracolma di gente, ansiosa di capirne di più. In prima fila personaggi di spicco del panorama politico locale: il segretario provinciale Pd Salvatore Piconese, il componente della direzione provinciale dem Umberto Uccella, il consigliere regionale Pd Ernesto Abaterusso, il capogruppo Pd a palazzo Carafa Paolo Foresio, in sala altri volti noti. La distanza tra il “sì” e il “no” rimane tutta.