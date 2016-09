Opere pubbliche, sindacati chiedono tempi certi: “Stop a rinvii e rassicurazioni”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Stop a rinvii e rassicurazioni, chiediamo date e tempi certi” per la realizzazione delle opere pubbliche.

In un comunicato congiunto, i segretari generali provinciali di Fillea Cgil, Simona Cancelli, Filca Cisl, Donato Congedo, Feneal Uil, Paola Esposito, sostengono che “la misura sia colma” e che, dunque, la pazienza rispetto a una tempistica perennemente incerta, stia pian piano venendo meno. Il riferimento va alla vicenda infinita della ss275, per la quale nuovamente gli operai sono scesi in strada nella giornata di ieri, ma anche ad altre questioni da tempo aperte.

“Come organizzazioni sindacali – affermano i suoi rappresentanti – riteniamo di essere stati, con grande senso di responsabilità, sempre disponibili e rispettosi con le istituzioni a cui abbiamo chiesto, in tempi non sospetti, un intervento concreto che aiutasse a risolvere una situazione resa ancora più difficile dall’atteggiamento di chiusura dell’azienda. Ma da parte dei nostri interlocutori stiamo raccogliendo soltanto rinvii e rassicurazioni”.

In questo quadro il comportamento delle aziende del Gruppo Palumbo è “stigmatizzabile”, in quanto inizialmente, in sede prefettizia, “si erano dimostrate disponibili a far accedere i lavoratori ad ammortizzatori sociali in deroga e che, nel giro di pochi giorni, hanno inspiegabilmente fatto dietrofront spedendo le lettere per il licenziamento collettivo del personale dipendente e producendo il mancato accordo con le organizzazioni sindacali”.

Inoltre, “solo grazie all’insistenza e alle lettere di queste organizzazioni sindacali, sono stati accelerati i tempi di convocazione del tavolo in Prefettura entro il mese di agosto e sollecitati i pareri di Anas e Regione”. Per Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil il territorio “di tutto ha bisogno tranne che di tenere ferme importanti opere pubbliche (non soltanto la strada 275, ma anche la Regionale 8 e i sottopassi di San Cesario e Sternatia)” e, dunque, “servono date e tempi certi dell’avvio di lavori non più procrastinabili”.

I rappresentanti sindacali condannano la “deprecabile strumentalizzazione del disagio dei lavoratori” e chiedono “responsabilità” al mondo delle istituzioni e della politica. Esprimono, poi, “delusione e disappunto per l’esito dell’incontro a Roma del Prefetto di Lecce” sulla ss275.

Inoltre, pur “apprezzando il merito delle dichiarazioni degli scorsi giorni del viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova”, chiedono che “si passi ai fatti, con un’azione incisiva da parte del Governo per richiamare a responsabilità l’azienda e per individuare tutte le soluzioni atte a dare concrete prospettive ai lavoratori e alle loro famiglie”.