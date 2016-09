“Open dance”, torna la danza ai Koreja. Primo appuntamento con la scuola tedesca Folkwang TanzStudio

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dodici appuntamenti fra performances italiane e internazionali, prime regionali, progetti site-specific e coreografia contemporanea. Dal 16 settembre al 16 ottobre al via Open Dance, il cantiere della nuova danza, la rassegna dedicata al teatro-danza e alla danza contemporanea organizzata dai Cantieri Koreja di Lecce col sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Regione Puglia e con il contributo del Teatro Pubblico Pugliese.

Anche quest’anno l’internazionalità delle proposte e la valorizzazione del territorio come risorsa di talenti, abbracciano il sostegno alla crescita artistica con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi linguaggi, alla ricerca e alla sperimentazione.

Ad inaugurare il cartellone l’appuntamento internazionale col Folkwang TanzStudio di Essen, la prestigiosa scuola tedesca fondata nel 1928 da Kurt Jooss e diretto oggi da Lutz Förster e Rodolpho Leoni. In 80 anni di attività si sono avvicendati coreografi come Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann, Urs Dietrich, Mark Sieczkarek e, più recentemente Henrietta Horn.

La compagnia itinerante internazionale attualmente impiega 10 ballerini provenienti da molte culture diverse. Realizzato in collaborazione con Unitanz, nello spettacolo di venerdì 16 settembre andrà in scena una coreografia dello stesso Leoni dal titolo “Would you like an invitation to my destination”, uno spettacolo per dieci danzatori basato sul movimento e la composizione, il rapporto tra spazio, essere umano e movimento. Situazioni, stati d’animo, movimenti fluidi, poetici e lirici accomunati da un timing emozionante, danno origine alla performance. Non c’è un tema, ma solo linee guida. Al centro dello spettacolo c’è l’uomo, il danzatore e lo spazio scenico.

Rodolpho Leoni nasce nel 1963 a Campo Grande (Brasile) dove, agli inizi degli anni ’80 fonda la prima compagnia di danza moderna della regione. Perfeziona gli studi di danza contemporanea a New York presso la Martha Graham School. Nel 1996 fonda, in Germania, la compagnia di danza Rodolpho Leoni. Nel dicembre 2006, viene nominato professore di coreografia moderna alla Folkwang Hochschule di Essen. Da ottobre 2008 è stato direttore artistico del Folkwang Dance Studio, insieme a Pina Bausch.

Coreografie Rodolpho Leoni

Con Uwe Brauns, Shan Gao, Chang-Wen Hsu, Nejma Larichi, Stephanie Miracle, Jan Möllmer, Charlotte Virgile, Simon Wolant, Chih-I Wu, Chih-Ming Yu,

Musica Taylor Deupree

Costumi Anne Bentgens

Lightdesign Reinhard Hubert

Prossimo appuntamento venerdì 23 settembre con la PRIMA REGIONALE di UCCIDIAMO IL CHIARO DI LUNA (1997-2015) danze, voci e suoni del Futurismo italiano. Riallestimento nell’ambito del Progetto RIC.CI ideato da Marinella Guatterini.

Dall’avere un corpo all’essere corpo. La XIII edizione di Open Dance racconta la possibilità di tornare alla materia come fonte, e di legarla ai luoghi fisici come misura d’indagine per l’azione. Il corpo politico che si riappropria con libertà degli spazi attraverso le pratiche della danza: performances site-specific e un percorso di fruizione integrata legheranno spazi teatrali e non, al progetto artistico 2016. Il corpo intriso di soggettività, corpo-soggetto che non è solo strumento ma luogo stesso in cui far convergere la passione del gesto e del movimento, rappresenta la centralità dell’atto cui viene sottratta la parola. Il danzatore non interpreta, non recita una parte, ma esiste e comunica attraverso il suo corpo, e con la sua energia vitale rende possibile la con-divisione dell’esperienza con lo spettatore, con cui crea una “comunità del gesto”.