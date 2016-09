Nardò, ok al Bilancio di previsione. Assessore Lupo: “Risorse già prosciugate”. Sarcasmo di Risi

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Con 18 voti favorevoli, uno contrario e quattro astenuti il Consiglio Comunale di Nardò ha approvato nel corso della seduta di ieri il Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.

Si tratta dello strumento con cui l’ente programma le attività e i servizi che offrirà ai cittadini e all’interno del quale sono indicate le entrate e le uscite definite sulla base delle necessità e delle priorità della città. L’aula, di fatto, ha ratificato il bilancio della precedente amministrazione, che avrebbe dovuto procedere all’approvazione dello stesso entro il 30 aprile scorso.

Di “situazione inusuale” ha parlato nella sua relazione l’assessore al Bilancio Gianpiero Lupo, che ha voluto ribadire al Consiglio il passaggio meramente “tecnico” che l’approvazione ha rappresentato, sottolineando come quel bilancio non rappresenti l’idea di città che l’attuale amministrazione ha in mente.

“Il bilancio ha un limite politico evidente che è quello di non puntare a far risorgere Nardò con una pianificazione collettiva. Un esempio? La propaganda sulla destinazione del tribunale a sede della Guardia di Finanza. Volontà fasulla perché in questo bilancio non esistono i 61 mila euro necessari. La maggior parte delle risorse che rendono visibile l’azione amministrativa ai cittadini sono state erose, consumate, bruciate già prima del 5 giugno, come se non ci fosse un domani”, ha proseguito l’assessore al ramo.

“Già da domani – ha continuato – effettueremo un rastrellamento di risorse nei diversi capitoli, costruiremo un ufficio tributi che sia realmente in grado di recuperare l’evasione, ottimizzeremo la spesa nel rapporto costo/beneficio. Insomma, un comportamento da buon padre di famiglia, come dovrebbe essere”, ha proseguito.

Sarcasmo dall’ex sindaco Marcello Risi, oggi consigliere comunale del gruppo misto: “L’amministrazione Mellone, gesto sorprendente, decide di approvare pari pari il bilancio di previsione triennale 2016-2017-2018 predisposto e licenziato dalla mia giunta. D’accordo, sono soddisfazioni. Ma almeno qualche domanda viene spontanea. Che fine hanno fatto le promesse della riduzione delle tasse? O, per dirne un’altra, a quando il nuovo palazzetto? La demagogia è una brutta malattia. Se non si guarisce in fretta, fa molti danni”.

Pungente l’intervento del consigliere comunale Pd Lorenzo Siciliano. “Come gruppo di consiglieri del centrosinistra, fino ad oggi, abbiamo intrapreso un’azione politica chiara e netta – ha dichiarato – in controtendenza con quella che è l’idea di città e di politica della maggioranza guidata dal sindaco Mellone. Chi ci ha votati lo ha fatto perché riponeva fiducia e speranza nelle persone che oggi rappresentano 8000 cittadini in Consiglio comunale, lo ha fatto perchè condivideva idee e programmi della nostra coalizione, e non di quella avversa. Dunque chi oggi, dai banchi dell’opposizione, si erge a statista, con interventi giustificativi di un voto favorevole ad ogni singolo atto dell’attuale maggioranza, la smetta di nascondersi dietro un dito, la smetta di vestire i panni di una finta opposizione, la smetta di far credere che condividere l’operato dell’Amministrazione sia sinonimo di buon senso e di responsabilità. Che escano allo scoperto, andandosi a sedere tra i banchi della maggioranza“.

Il Consiglio ha anche approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come specificazione di quanto già contenuto nel Documento Unico di Programmazione.