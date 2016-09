Igam, trent’anni di azienda da festeggiare con un party speciale

Share 0 Share 0 Share 0

Trent’anni di attività imprenditoriale sono un bel compleanno da festeggiare, soprattutto se lo si vive in piena salute. È il caso della Igam Spa diventata una delle aziende di riferimento nel settore dell’intimo per uomo-donna-bambino in Europa.

In particolare per Igam il 2012 è stato un anno importante con una nuova fase aziendale nata dal totale passaggio di proprietà alla famiglia di Antonio Di Gennaro che ha nei figli Sabino, Angela e Dora il giovane spirito imprenditoriale per seguire al meglio i mutamenti degli scenari competitivi di mercato.

E proprio in questo senso le nuove strategie puntano all’allargamento della produzione in senso orizzontale: Nottingham, Bimbissimi, NTG Sport, Sergio Tacchini e in-up sono i marchi con cui l’azienda si presenta sul mercato con una profondità ed ampiezza di assortimento unica nel settore. Ultimo nato il marchio QBO’ Underwear, con il quale la Igam si rivolge in esclusiva al canale dettaglio, oltre che a una clientela più internazionale.

E per festeggiare al meglio questa ricorrenza l’azienda ha organizzato per il 23 settembre un party speciale in un location ancora top secret, ma che alcune indiscrezioni identificano in un castello nell’entroterra barese. Sono invece già noti alcuni degli invitati della serata a partire dalla madrina che avrà il volto della conduttrice Roberta Morise. Ad arricchire la bellezza della serata ci sarà anche Claudia Andreatti, eletta Miss Italia 2006. In un party così speciale non poteva mancare un ospite come Alfonso Signorini, vero e proprio re della mondanità e gossip.