Abaterusso, “Sulla Maglie-Leuca basta annunci. Si passi dalle parole ai fatti”

LECCE – “Non posso nascondere la delusione per il comportamento che stanno assumendo Governo e Anas in merito ai lavori di ammodernamento della SS 275. Un comportamento che ha il vago sapore di presa in giro nei confronti del nostro territorio”.

Il consigliere regionale Pd Ernesto Abaterusso torna sulla tortuosa vicenda della strada statale 275 sottolineando che “I continui tentativi di Anas di prendere tempo hanno un che di grottesco e stanno facendo perdere la pazienza ai tanti cittadini che aspettano da oltre vent’anni questa infrastruttura”.

Per Abaterusso “È giunto il momento di rompere gli indugi, di dire con onestà che cosa si vuole fare della 275 e di far seguire una volta per tutte alle parole i fatti perché se c’è una cosa che non possiamo accettare è che si giochi ancora sulla pelle dei cittadini”.

“Se ciò – aggiunge – non dovesse avvenire, se Anas dovesse dimostrarsi incapace di garantire trasparenza e l’auspicato avvio dei lavori, la linea da seguire sarebbe una sola: nominare un Commissario ad acta così come fatto a Milano e Venezia. Non si può? Allora si spieghi ai salentini per quale motivo per l’Expo e per il Mose vale una regola e perché questa stessa regola non può valere anche qui a Lecce.

Sbaglio o lo stesso Renzi l’altra sera, parlando a Lecce, ha dichiarato che “se ci sono delle irregolarità si deve procedere con l’arresto degli autori, non delle opere”? Ognuno allora si assuma le proprie responsabilità e si faccia prevalere quel buon senso che, a mio parere, manca da troppo tempo. O vogliamo far passare il messaggio che per la Puglia si usano due pesi e due misure?”.

“Mettiamo allora qualche punto fermo. – continua – L’attuale progetto della Maglie-Leuca non è nato ieri, ma è frutto di un accordo datato 2011 che porta la firma del presidente Vendola e della giunta di centrosinistra. È solo grazie a quell’accordo se si sono ottenuti risultati indiscutibili come la riduzione da quattro a due corsie nell’ultimo tratto fino a Leuca, l’eliminazione del viadotto di San Dana, una serie di variazioni altimetriche in grado di ridurre ulteriormente l’impatto sul territorio e di far diventare la 275 una “strada parco”. E se oggi quel progetto risulta vecchio e obsoleto, se si vogliono apportare delle modifiche lo si faccia pure. Ma si inizino subito i lavori del primo tratto e nel frattempo si studi come variare la parte finale fino a Santa Maria di Leuca. Non si trattino i salentini come cittadini di serie B negando loro il sacrosanto diritto alla mobilità”.

“Bando dunque agli indugi! Governo e Anas mantengano fede alla agli impegni assunti e facciano ciò che gli spetta. Il Salento da oltre vent’anni chiede l’ammodernamento della 275 e oggi più che mai crediamo che non ci sia più un minuto da perdere. È giunto il momento di dare rispondere alle richieste del territorio e certezze alla nostra comunità. È questo il dovere delle istituzioni”, è il monito del consigliere regionale.