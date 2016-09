Settimana europea della mobilità sostenibile, ecco gli appuntamenti promossi da Fiab

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Anche nel capoluogo salentino tante iniziative per celebrare la Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani.

Il tema di questo anno è “La mobilità intelligente e sostenibile: un investimento per l’Europa”. Obiettivo dell’edizione 2016 dell’iniziativa è mettere in evidenza quanto la pianificazione intelligente e l’uso dei trasporti pubblici possa rappresentare una grande fonte di risparmio economico per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini, oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale.

A Lecce venerdì 16 settembre la giornata nazionale dedicata al Bike to work: a partire dalle 8.30, sarà allestito dinanzi al Tribunale Civile di via Brenta un tavolo informativo con brochure e gadget per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto da/per il luogo di lavoro. Agli avvocati ed agli operatori della Giustizia che si presenteranno al lavoro in bicicletta sarà anche offerta una colazione presso i bar di via Brenta.

Sabato 17 settembre, dalle ore 17 alle 21 ci sarà un gazebo informativo in piazza Sant’Oronzo per promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla bicicletta e al cicloturismo, raccolta di idee, pareri e suggerimenti per migliorare la mobilità cittadina. Saranno fornite anche indicazioni e consigli contro il furto della bicicletta. Prevista anche una Ciclofficina a cura di Massimo Donno. Durante la serata si festeggerà il 9° compleanno dell’associazione Fiab Cicloamici.

Per domenica 18 settembre dalle ore 8.30 alle 16.30, è in programma l’ escursione “Roca nuova, Roca vecchia”. In occasione delle fermate previste a Strudà, Vernole e Melendugno, l’associazione Fiab Lecce raccoglierà i ciclisti dei Comuni, stringendo una sorta di gemellaggio sul tema comune della mobilità.

Lunedì 19 settembre, dalle ore 8.30 alle 10.30 SpostaMENTI Intelligenti (contest su itinerario cittadino tra bici auto e mezzo pubblico). Il percorso tra il Palazzetto dello Sport di Piazza Palio e la Stazione Ferroviaria verrà effettuato contemporaneamente a mezzo di auto, bici e bus urbani; una giuria a seguito dei partecipanti controllerà la correttezza dei comportamenti ed il rispetto delle regole del codice stradale, in modo da verificare la diversa efficacia dei vari vettori.

Martedì 20 settembre, dalle ore 8 alle 13, conteggio dei passaggi in bicicletta in alcune strade cittadine (Viale dell’Università, Via Don Minzoni, Viale De Pietro). Su Viale De Pietro si rileveranno anche i passaggi di moto ed auto, per ricavare indicazioni sul modal split, l’indicatore che misura il numero degli spostamenti effettuati in città con i diversi mezzi di trasporto.

Mercoledì 21 settembre prenderà il via il “Bike to School”. Partendo da porta Napoli accompagneremo gli alunni ed i loro genitori in bici verso le scuole del centro, dando i suggerimenti necessari affinchè possano in futuro agevolmente e autonomamente riproporre il bike to school (in caso di maltempo si rinvierà a giovedì 22).

Inoltre per tutto il periodo sui tabelloni luminosi elettronici presenti in città verranno fatti scorrere slogan quali: “Giornata Nazionale del Bike to work”, “Con Fiab Lecce tutti a scuola a piedi o in bicicletta” e “Smart Mobility. Strong Economy” ed il riferimento all’iniziativa “16 – 22 settembre 2016 Settimana europea della mobilità”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lecce, dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia e dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.