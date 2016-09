Rapina donna armato di fucile, identikit lo incastra. Nella fuga spara agli agenti: preso

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La prontezza di spirito e il coraggio hanno prevalso sul panico, dal quale chiunque si sarebbe fatto prendere vedendosi puntare addosso un fucile a canne mozze. Per la 46enne, terminata la notte scorsa nelle grinfie di un rapinatore mentre faceva rifornimento di carburante nella stazione di servizio, invece, è andata proprio così. E il suo spirito combattivo, forse anche un po’ sprovveduto, e la sua memoria hanno anche permesso agli agenti della sezione volanti di intercettare e stringere le manette ai polsi del responsabile dopo un inseguimento rocambolesco.

E’ stata una nottata movimentata quella appena trascorsa in via Merine. Tutto ha avuto inizio un quarto d’ora prima dell’una, quando la vittima a bordo della sua Lancia Y10 ha raggiunto la nuova area di servizio Total Erg per fare rifornimento. Scesa dall’auto con la borsa per servirsi al self-service, si è trovata faccia a faccia con un uomo che, puntandole addosso un fucile a canne mozze, ha tentato di strapparle la borsa. La donna, per nulla intimorita ha opposto resistenza.

Ne è nata una colluttazione che è terminata quando la malcapitata è caduta rovinosamente a terra, ferendosi. Il rapinatore, conquistato il suo bottino, è subito montato in macchina per darsi alla fuga. In quel frangente, però, la vittima si è trascinata verso l’auto e ha aperto lo sportello dal lato del passeggero nel tentativo di recuperare il suo cellulare, lasciato sul sedile, e chiedere aiuto. Non c’è stato nulla da fare: il balordo, infatti, ha accelerato fuggendo via a tutto gas con la portiera ancora aperta e ha esploso in aria un colpo a scopo intimidatorio.

La malcapitata, dopo essersi rimessa in piedi, si è precipitata in strada per chiedere aiuto, scontrandosi però con l’indifferenza di alcune auto di passaggio che non si sono fermate a prestarle soccorso nonostante avesse il volto sanguinante. Solo diversi minuti dopo un gruppo di ragazzi l’ha trovata, ferita e spaventata, ed ha subito allertato il 118.

Giunta in ospedale, la 46enne ha raccontato quanto le fosse accaduto poco prima agli agenti del posto fisso, che hanno allertato i colleghi della questura di Lecce. Il dettagliato identikit del rapinatore fornito dalla vittima ha permesso agli agenti delle volanti di risalire a Francesco Antonelli, 40enne leccese, soggetto già noto per reati del genere compiuti in passato con lo stesso modus operandi. Così è scattato il controllo.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, situata a soli 100 metri dal distributore dove era avvenuta poco prima la rapina, e si sono appostati in attesa. Dopo qualche minuto l’hanno visto arrivare a piedi, vestito proprio come aveva descritto la donna rapinata, con gli abiti sporchi di fango. Quando Antonelli ha visto le divise, però, ha reagito prima sparando un colpo col fucile nella loro direzione, poi lanciandosi in una folle corsa a piedi.

Gli agenti, che hanno schivato il proiettile, l’hanno inseguito per tutta la sua rocambolesca fuga senza perderlo d’occhio. Per fargli perdere le sue tracce, il 40enne ha scavalcato il muro di cinta di una villetta introducendosi abilmente all’interno dell’abitazione mentre gli ignari proprietari dormivano. Da qui è salito sul tetto per poi raggiungere una casa vicina, perdendo anche il suo fucile nel saltare da una struttura all’altra, per ritornare poi nella sua abitazione. Qui si è intrufolato nel garage, dove vive, e si è nascosto sotto ad una brandina che però è stata il suo nascondiglio solo per pochi minuti.

“Non sono stato io”: questa è stata la prima frase che ha detto agli agenti quando è uscito allo scoperto e ormai non aveva più vie di fuga. Condotto in questura, Antonelli è stato riconosciuto dalla vittima, che nel frattempo era stata dimessa dall’ospedale con 10 giorni di prognosi per la contusione del labbro e una ferita al gomito.

Il fucile, con matricola abrasa, è risultato rubato. Il legittimo proprietario ne aveva denunciato il furto lo scorso luglio a Martano. L’arma insieme ad una serie di cartucce rinvenute nel giubbotto del rapinatore sono state sequestrate. Dell’auto rapinata, invece, nessuna traccia. Gli investigatori sono a lavoro per capire dove possa averla nascosta o a chi possa averla consegnata, al momento tutte ipotesi da accertare.

Per Antonelli è scattato l’arresto e, su disposizione del pm di turno, per lui si sono aperte le porte del carcere di Lecce.