Puglia senza barriere: I servizi offerti ai cittadini disabili

È ancora fresco il dibattito nato in seguito allo spiacevole episodio avvenuto nel corso dell’ultima festa di Sant’Oronzo, nel quale una donna, malata di SLA, è stata fermata da una vigilessa a causa del blocco del traffico e invitata a proseguire a piedi. Al netto della circostanza, bisognerebbe fare una riflessione più profonda sulla tematica dei servizi per disabili, che nella nostra Regione purtroppo non sempre sono all’altezza delle esigenze dei malati.

Purtroppo spesso si tratta di una carenza derivante dai pochi fondi che sono a disposizione delle amministrazioni comunali e regionali, che devono cercare di adeguare la richiesta di servizi con quello che è il denaro a disposizione, andando talvolta incontro a danni all’immagine turistica e complessiva della Regione.

In ogni caso è comunque bene far presente che la Puglia non è certo una Regione priva d’iniziative, enti e servizi per i disabili. È giusto allora far conoscere tutte le iniziative a favore della disabilità e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, e ricordare che per esempio a Molfetta c’è una delle sedi di una delle più importanti associazioni a sostegno dei bambini disabili, la Lega del Filo d’Oro, che si avvale di specialisti multidisciplinari e programmi personalizzati.

Lo stabilimento balneare in zona S. Spirito a Bari garantisce tutti i servizi occorrenti ai diversamente abili. Lo stesso succede, secondo le dichiarazioni della Guida Blu di Legambiente, a Polignano a mare, in quattro spiagge del brindisino: Fiume Morello, Torre Pozzella, e le spiagge nei pressi di Ostuni e Fasano. In provincia di Lecce se ne contano nove. In queste spiagge l’Azienda di promozione turistica di Lecce attua quanto previsto dal suo Programma Salento per Tutti garantendo ai disabili e ai familiari tutta l’assistenza possibile affinché la vacanza sia di totale relax.

La Regione Puglia ha anche contribuito, con un finanziamento di 160.000 euro, al progetto Disabilità sportiva esponenziale a cura della sezione regionale della Federazione nuoto paraolimpico. Il progetto è finalizzato a fornire alle piscine tutta l’attrezzatura per il sollevamento e il posizionamento in acqua dei diversamente abili, insieme ad attrezzatura varia che li metta in condizione di poter usufruire di tutti i servizi, e poter effettuare i percorsi riabilitativi e posturali. Le piscine che ne hanno beneficiato finora sono sedici, tutte affiliate alla Federazione. Nella dotazione non mancano sedie per doccia e tapis roulant.