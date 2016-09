Alloggi erp, il Comune: “Provvedimenti di intimazione al rilascio di competenza dell’ente proprietario”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La competenza esclusiva ad emettere i provvedimenti di intimazione al rilascio dell’immobile illegittimamente occupato o ceduto senza titolo è dell’ente proprietario dell’alloggio”.

La precisazione viene dall’amministrazione comunale in seguito ad articoli di stampa: la vicenda è ancora quella relativa alla morte di Fiorentino e alle occupazioni abusive, fenomeno che a Lecce sarebbe degno di rilievo.

In seguito alla riunione della Commissione Controllo due giorni fa, il presidente Antonio Rotundo ha parlato di “gravi responsabilità” da parte del Comune e di “attività omissiva grave e continuata per un lungo periodo”. Per l’esponente dem, a parlare chiaro è il fatto che negli ultimi cinque anni “il Comune ha adottato zero provvedimenti di annullamento e zero provvedimenti di decadenza dell’assegnazione”.

“L’articolo 17 della legge regionale 10 del 2014 disciplina la decadenza dell’assegnazione di alloggi stabilendo che la stessa debba essere dichiarata dal Comune in presenza delle condizioni previste dalla norma. Nel caso di immobili di proprietà Arca Sud spetta all’ente gestore proporre la decadenza al Comune. Una premessa fondamentale per ripercorrere cronologicamente quanto avvenuto nel recente passato e chiarire la situazione in tema di occupazione degli alloggi Erp”, si legge nella nota inviata da palazzo Carafa.

“Il 19 febbraio 2014 Arca ha inoltrato un elenco di 28 posizioni di assegnatari per i quali ne ha richiesto la decadenza. In seguito a tale richiesta gli uffici hanno accertato che per 14 posizioni era stato già emesso in passato da parte dell’Amministrazione comunale il relativo decreto, mentre per l’altra metà, si è provveduto a riavviare le procedure propedeutiche alla decadenza: a tutt’oggi sono stati portati a conclusione 9 provvedimenti, mentre i restanti 5 sono in corso di istruttoria”, si specifica quindi.

La fase di istruttoria prevede numerosi adempimenti. “Gli uffici comunali, in presenza di agenti di Polizia Locale, devono accertare l’esistenza o meno dei requisiti previsti per legge in materia di assegnazione di alloggi pubblici. Una volta verificata l’occupazione di un inquilino non in possesso dei titoli richiesti, è necessario comunicare alla parte interessata l’avvio del procedimento di decadenza, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni, notificare nei modi stabiliti dalla legge il relativo atto, attendere i tempi per la ricezione delle eventuali controdeduzioni; in tal caso l’Ufficio è tenuto ad inviare alla Commissione Provinciale degli alloggi Erp una relazione dei fatti e rimanere in attesa del relativo parere vincolante da parte della stessa Commissione”, organismo decaduto a novembre 2015 e nuovamente nominato solo a maggio.

Per quanto invece attiene i provvedimenti di annullamento delle assegnazioni “non vi è stata attività in tal senso – si precisa – in quanto non si sono ravvisati elementi di illegittimità nelle assegnazioni che giustificassero il ricorso a tale istituto, così come previsto dall’articolo 16 della legge regionale 10 del 2014, né, tanto meno, Arca ha segnalato all’Amministrazione casi di assegnazioni viziate da illegittimità”.

Per le occupazioni senza titolo “la competenza esclusiva ad emettere i provvedimenti di intimazione al rilascio dell’immobile illegittimamente occupato o ceduto senza titolo è dell’ente proprietario dell’alloggio (articolo 20 della legge regionale 10 del 2014). Occorre aggiungere, infine, che spetta sempre all’Arca disporre il rilascio per gli immobili di sua proprietà occupati abusivamente, mentre è compito dell’Amministrazione comunale adottare i relativi provvedimenti per i propri”.

