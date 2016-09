Sorpassa coda di auto in zona vietata, la manovra gli costa cara: in auto aveva eroina. Arrestato

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – In coda nel traffico, supera a tutta velocità una colonna di auto in un tratto dove la manovra non è consentita. Una pattuglia lo avvista e per lui cominciano i guai. La guida spericolata è costata il carcere a D. R. C., 41enne di Taurisano, tratto in arresto ieri sera dai carabinieri della stazione di Specchia.

Quando i militari, impegnati in un quotidiano servizio di pattuglia, hanno visto l’auto, una Seat Ibiza vecchio modello, uscire dalla fila in cui erano imbottigliati anche loro, per sorpassare la coda di auto che si era formata lungo la strada sono subito intervenuti per bloccarla. In quel tratto, infatti, la segnaletica stradale orizzontale con linea continua sottolineava il divieto di effettuare sorpassi.

Come se non bastasse l’auto aveva anche un faro anabbagliante guasto. Una volta fermato e sottoposto a controllo il 41enne si è mostrato piuttosto agitato. Particolare questo che ha spinto i militari ad approfondire il controllo. E così dal taschino dell’automobilista è spuntata una dose di eroina.

A quel punto i carabinieri hanno perquisito il veicolo e hanno rinvenuto, nascosta nel vano di uno dei due sportelli anteriori,un panetto dello stesso stupefacente, per un peso totale di 520 grammi. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e condotto, su disposizione del pm di turno, nel carcere di Lecce in attesa di essere sottoposto al processo per direttissima.