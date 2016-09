Nessun treno per il Capo di Leuca? Ennesima mazzata che rischia di isolare il territorio salentino

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Ormai è chiaro: la Puglia è una regione che viaggia a due velocità e a pagare il prezzo più alto è il Capo di Leuca che rischia l’isolamento cronico”. Così il consigliere regionale Pd Ernesto Abaterusso in merito alla soppressione delle corse per il basso Salento da parte delle Ferrovie Sud-Est.

“L’ultima decisione assunta dalle Ferrovie Sud-Est – aggiunge il consigliere regionale – di non far ripartire le corse per il basso Salento e di non rimpiazzarle neanche con i bus sostitutivi (il tutto ad anno scolastico ormai avviato) è un provvedimento che sa di ennesima insensata decisione per un territorio che sconta un’antica carenza infrastrutturale, già costretto all’isolamento da una rete ferroviaria non elettrificata, oltre che dal mancato adeguamento della Strada Statale 275.

Siamo dunque di fronte a una scelta che va ad ingigantire l’emarginazione di un territorio con gravi e negative ripercussioni sull’economia e sui cittadini”.

“Il trasporto ferroviario – aggiunge – rappresenta un importante fattore di sviluppo economico ed è determinante per l’esercizio di un fondamentale diritto quale quello della mobilità. Si chieda allora ai pendolari qual è il quadro della situazione esistente da molti anni a questa parte. Solo così si potrà capire come questo diritto sia puntualmente negato e il territorio salentino costantemente impoverito. L’economia del Salento, lo sappiamo bene, si regge su turismo, enogastronomia, agricoltura e imprese. Ridimensionare ulteriormente il sistema dei trasporti pubblici rischia di rende meno competitivo il territorio. Non è accettabile”.

“Auspico pertanto – conclude Ernesto Abaterusso – una ferma e immediata presa di posizione da parte delle autorità competenti che serva non solo a scongiurare nuovi tagli, ma anche ad ottenere l’assunzione, da parte delle FSE, di impegni certi e temporalmente definiti sul ripristino delle corse ferroviarie per impedire che i cittadini e i pendolari del Capo di Leuca vengano isolati dal resto della provincia e della Puglia”.