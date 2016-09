L’orsetto smarrito! Esperimento sociale sulla gentilezza degli italiani

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – Per conto dell’azienda britannica My Nametags, produttrice di etichette personalizzate per i vestiti e gli oggetti dei bambini e leader nel settore, è stato condotto nel mese di luglio 2016 un esperimento di matrice sociale in 7 diverse città italiane.

Grazie all’aiuto di Warm Up Industries più di 200 peluche a forma di orsacchiotto, il famoso “teddy bear”, sono stati volutamente abbandonati in differenti location in 7 città da Nord a Sud: parchi, negozi, bar, nei pressi di chiese, luoghi di ritrovo, panchine, scuole, etc.

Gli orsacchiotti abbandonati avevano tutti un’etichetta personalizzata su cui compariva il nome di un bambino e un numero di telefono di riferimento che verosimilmente era del genitore da contattare: il teddy bear “perso” poteva essere quindi riconsegnato al suo padrone! In quanti sono stati così buoni e premurosi da assicurarsi che i bimbi e i loro peluche si ricongiungessero?

Le 7 città coinvolte, per dare omogeneità all’esperimento, sono state intenzionalmente scelte su tutto il territorio, coinvolgendo anche località turistiche: Milano, Bologna, Firenze, Rimini, Roma, Napoli e infine Otranto.

40 orsetti sono stati ritrovati e virtualmente riconsegnati al proprio padroncino o padroncina: la città più generosa è risultata Milano mentre quella più disinteressata è stata Roma.

Ecco di seguito le percentuali dei ritrovamenti:

Milano circa il 30% di orsetti restituiti, Firenze e Napoli 27%

Otranto e Rimini 19%

Bologna 12% ¥ Roma 9%

Fra i “buoni samaritani” più donne che uomini: il 68% delle telefonate sono state effettuate da donne, mentre solo il 32% gli uomini che hanno chiamato.

Tutti i ritrovamenti sono avvenuti entro 24 ore dalla scomparsa degli orsetti.

Alle persone che chiamavano veniva chiesto il luogo di ritrovamento dei teddy: è risultato che parchi e giardini insieme ad esercizi commerciali (negozi, bar, farmacie) sono stati la maggioranza.

Inoltre veniva chiesto se volessero lasciare i loro riferimenti per essere ricontattati dall’azienda e ricevere un omaggio come ringraziamento per la loro gentilezza: gli abitanti di Milano, Bologna e Otranto si sono dimostrati i più disponibili, seguiti dai fiorentini. Al contrario napoletani e romagnoli si sono mostrati molto diffidenti, fra i romani addirittura nessuno ha voluto lasciare i propri contatti.

L’esperimento sulla bontà degli italiani ha dimostrato che, contrariamente alle aspettative, i milanesi si sono rivelati molto generosi e disponibili, i napoletani hanno confermato il loro “calore” e i fiorentini il loro spirito affettuoso.

Il Professore Giuseppe Riva, docente di Psicologia della Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alla facoltà di Psicologia commenta: “Nel nostro inconscio l’orsetto rimanda all’infanzia e alla famiglia. Chi è genitore sa bene che gli orsetti sono gli inseparabili compagni dei propri figli e la loro perdita genera sempre dolore e pianto. La presenza dell’etichetta personalizzata ha facilitato il processo empatico trasformando un orsetto anonimo in un bambino triste. Non è un caso che ad averlo restituito siano state più le donne, che sono più spesso a contatto con i figli e con le loro emozioni”.

L’esperimento è stato condotto anche nella patria di My Nametags, in Inghilterra: 500 teddy bears sono stati “persi” in 25 differenti città ed esattamente il 50% sono stati restituiti, anche in questo caso le donne sono state le più generose.

Prossimamente altri paesi europei saranno coinvolti nell’indagine.

Lars Andersen, fondatore e CEO di My Nametags, che ha commissionato la ricerca, ha dichiarato: “È bello sapere che queste persone, sparse sul territorio italiano, hanno trovato il tempo e la motivazione per digitare un numero sconosciuto con l’intenzione di ricongiungere un peluche al suo piccolo proprietario: a discapito di diffidenza e indifferenza, una semplice etichetta con nome e numero di telefono ha creato una connessione personale. Considerando che un bambino perde in media 1000 oggetti durante gli anni dell’asilo e della scuola, avere un’etichetta contribuisce realmente a vedersi restituire gli oggetti smarriti.

Molti di quelli che hanno chiamato hanno detto di averlo fatto perché si erano trovati in una situazione simile precedentemente, dopo aver perso qualcosa di molto caro ai propri bambini. Per fortuna, dato che gli orsetti avevano le etichette con nome e numero di telefono, è stato facile restituirli!”.