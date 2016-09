Intervista a Elly Schlein: “Con Possibile una sinistra che lotti contro le disuguaglianze”

Share 0 Share 0 Share 0

Abbiamo intervistato l’europarlamentare Elly Schlein, nei giorni scorsi intervenuta al Tilt Camp di Monopoli. In occasione della visita in Puglia Elly Schlein ha anche partecipato a un pranzo a Lecce con militanti, iscritti, amici e simpatizzanti (nella foto è insieme a Diego Dantes, Robert D’Alessandro, Maria Pia Pizzolante, Gianclaudio Pinto) per fare due chiacchiere e riflettere su questioni di politica e di attualità. Elly Schlein ha lasciato il Pd, insieme a Pippo Civati e ad altri compagni di battaglie, il 6 maggio 2015, in seguito a “fratture insanabili” con la linea adottata dal Governo Renzi. Il 21 giugno il lancio di Possibile, che diventa partito nell’aprile 2016.

1)Elly Schlein, quale sinistra con “Possibile?”

Una sinistra che metta al centro la lotta alle diseguaglianze, che noi abbiamo voluto mettere persino nel nostro simbolo. Una sinistra che si interroghi su cosa significhi essere tale nel 2016, di fronte alle enormi trasformazioni che hanno attraversato la società, e il mondo del lavoro. Una sinistra che rifiuti l’idea che per innovarsi bisogna fare cose di destra, e che rifiuti il dogma che ci propinano da anni del “non ci sono alternative”. Bisogna costruirle insieme. Quando abbiamo lanciato Possibile ci siamo interrogati a fondo sull’astensionismo crescente. Non ci rassegniamo a credere che sia indice di mancanza di voglia di partecipare alla cosa pubblica: i cittadini continuano a organizzarsi, ma al di fuori dai circuiti e palazzi della politica tradizionale che li ha delusi. Lo fanno raccogliendosi attorno a cause comuni, facendo comitati e associazioni a livello locale, battendosi per l’ambiente o il proprio diritto alla salute, per i beni comuni. Ecco, di fronte a una tale crisi di rappresentanza e dei corpi intermedi, la politica secondo me deve mettersi con umiltà all’ascolto di ciò che si muove nella società, per riportare queste spinte e istanze nel dibattito politico e nei luoghi decisionali. Mai con la presunzione di guidarle, ma con l’ambizione ben diversa di mettersi a disposizione, per accompagnarle e rafforzarle.

2)A suo avviso è possibile – come ha auspicato in questi giorni Pippo Civati – che la sinistra si unisca almeno nel “no” al referendum costituzionale o manterrà sempre quella caratteristica, spiccatamente italica, di divisioni litigiose in mille rivoli?

Certo, non solo è possibile ma doveroso, vista l’importanza della materia costituzionale e la delicatezza della posta in gioco, che riguarda la salvaguardia dell’equilibrio tra poteri nell’ordinamento democratico. In moltissime città le forze della sinistra stanno già collaborando con i comitati del No, spesso i nostri iscritti hanno contribuito a fondarli, e questa battaglia comune è un’occasione di unire le forze attorno a una visione condivisa del futuro del Paese. Credo ve ne sarebbero anche tante altre, se si superassero i tradizionali personalismi e si capisse definitivamente che con questo PD non ci sono le condizioni per alcuna alleanza. La cosa più interessante per me è la sinergia che si viene a creare tra forze politiche e sociali, che mi pare molto più importante e fruttuosa di qualsiasi discussione a tavolino tra i partiti. Alle scorse amministrative in molti comuni su questi presupposti abbiamo contribuito a costruire a sinistra progetti civici e unitari, alternativi al PD, che hanno fatto percorsi molto interessanti.

3)Lei è stata in Puglia per Tilt Camp a Monopoli: si è parlato di “riscatto di vite sommerse”. E sono centinaia quelle inghiottite dal Mediterraneo in questo complicato 2016. Intorno al tema dei migranti c’è un gran dibattito politico. E una buona dose di demagogia. Cosa pensa della politica sull’immigrazione finora perseguita dall’Italia?

Abbiamo un problema europeo ed uno italiano. Da anni 6 Stati membri su 28 affrontano da soli circa l’80% delle richieste d’asilo che arrivano in tutta l’UE. Queste non sono la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità che già chiedono i Trattati, agli artt.78 e 80. Il Parlamento europeo ha votato a più riprese per un meccanismo automatico di redistribuzione delle responsabilità tra Stati membri, e per creare vie legali e sicure d’accesso per chi fugge. Ma alcuni governi non ne vogliono sapere. Si erano impegnati nel settembre 2015 a fare 160k ricollocamenti di persone arrivate in Italia e in Grecia, e in un anno ne hanno effettuati solo 4500. Tutto questo mentre il Canada in soli 4 mesi reinsediava 25k siriani direttamente sul suo territorio, dimostrando che quello europeo non è né un problema di numeri né di mezzi, ma di mancanza di volontà politica e di egoismo.

Sono relatrice per il gruppo S&D della riforma di Dublino, la proposta della Commissione purtroppo è debole e ha mancato l’occasione di superare il criterio secondo cui chiunque arrivi in UE deve chiedere protezione nel primo Paese d’accesso (criterio che da sempre penalizza i Paesi ai confini caldi), il Parlamento aveva già chiesto di superarlo nei mesi scorsi, ma di nuovo scontrandosi con molti governi. Sarà una battaglia molto dura al negoziato, e cercheremo di migliorarla.

Il problema italiano è che si è sempre fatta una gestione emergenziale di un fenomeno che invece è strutturale. L’accoglienza diffusa, su modello Sprar, con il coinvolgimento degli enti locali, in piccole soluzioni abitative, è assolutamente preferibile alla creazione di grandi ghetti. Eppure l’80% dell’accoglienza è oggi fatta nei Centri d’accoglienza straordinaria e solo il 20% nella rete Sprar. A chi conviene? Sicuramente anche alla sacche di malaffare che vogliono speculare sull’accoglienza, e che spesso si insinuano anche grazie agli affidamenti diretti. Ma per estendere l’accoglienza diffusa serve un maggiore sforzo di condivisione da parte dei Comuni. In Italia come in Europa, se lo sforzo è condiviso è assolutamente sostenibile per tutti, e in alcune realtà locali addirittura l’accoglienza fatta bene ha rilanciato l’economia locale in sofferenza, creando posti di lavoro per i giovani: penso a Riace, Gioiosa Jonica, ci sono molte buone pratiche e noi le raccontiamo nel progetto “Nessun paese è un’isola”, anche per rispondere ai luoghi comuni spesso infondati e alla demagogia.

4)Qual è, a suo avviso, la percezione che gli altri leader europei hanno di Matteo Renzi, del suo governo e delle politiche di crescita fin qui perseguite?

Mi pare che Renzi abbia già perso molto del suo smalto e del credito di cui aveva inizialmente goduto nelle sedi UE. Per essere uno che a parole attacca l’austerità, sembra sempre un po’ troppo preoccupato di dimostrare di aver “fatto i compiti”. Quando la partita si è fatta seria, sulla Grecia, ha preferito ammiccare ai falchi. Inoltre, in alcune occasioni si è mosso in modo impacciato, attaccando l’UE anche su responsabilità non sue, e non credo sia la strada giusta per trovare alleati e per avere un dibattito serio sulle politiche che vanno ripensate radicalmente: da quelle dell’austerità che hanno prodotto disastri, a quelle migratorie che necessitano di soluzioni comuni, a quelle fiscali che devono impedire la concorrenza fiscale spietata tra Stati membri a scapito dei cittadini. Il vertice di Ventotene, al di là della retorica di facciata, ha dimostrato che manca consapevolezza della necessità di questo ripensamento radicale e di un rilancio forte del progetto europeo. Mi pare che, fanfare a parte, sia stata per Renzi solo occasione di chiedere qualche margine di flessibilità in più.

5)E cosa pensa, invece, da donna, del “Fertility Day” promosso dal Ministero della Salute? Molti hanno parlato, nella sua idea originale, di reminiscenze di stampo fascista…

Una campagna offensiva e imbarazzante, tra l’altro con consueto rimpallo di responsabilità in cui pareva che la campagna fosse uscita all’insaputa di tutti. Un “epic fail”, che però nasconde una visione della donna e del suo ruolo nella società molto retrograda e pericolosa. Proprio in un Paese in cui le donne vivono ancora profonde discriminazioni in molti ambiti, dalla sottorappresentazione nei luoghi decisionali (sia politici che aziendali), al divario retributivo e pensionistico, alle discriminazioni in sede di assunzione o durante il rapporto di lavoro (pensiamo a chi si sente chiedere eventuali intenzioni di gravidanza durante i colloqui, o al problema delle dimissioni in bianco), alle difficoltà di conciliazione tra vita e lavoro, ai problemi legati al diritto (negato) della donna sul proprio corpo, sino ai tanti episodi di violenza di genere e femminicidio. Sono moltissimi gli aspetti su cui si potrebbe intervenire nella direzione della parità di genere, e sicuramente questo aiuterebbe più di una stupida campagna anche le donne che vogliono fare figli.