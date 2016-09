Turismo in autunno e in inverno, con un occhio alla prossima estate: tavolo tecnico a Gallipoli

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Turismo a Gallipoli anche d’autunno e d’inverno.

Va in questa direzione il primo tavolo tecnico svoltosi a stagione estiva ormai quasi conclusa in mattinata, presso la sede comunale in via Pavia.

Oltre alle parti interessate e ai rappresentanti di categoria, l’incontro ha visto la presenza del sindaco Stefano Minerva, dell’assessore alla Creatività (Turismo, Spettacolo, Commercio) Emanuele Piccinno e della responsabile dell’Ufficio Turismo e Spettacoli Adele De Marini.

Si è deciso, in particolare, di “istituzionalizzare l’Osservatorio sulla Tassa di Soggiorno”, ovvero creare un tavolo di dialogo che contempli il coinvolgimento, in un’ottica “proattiva”, delle parti interessate, con obbligo di riunione una o due volte l’anno; “organizzare, in occasione del ponte 28-10/02-11 e in collaborazione con l’associazione dei commercianti, un evento che coinvolga tutta la cittadinanza e che sia un trampolino di lancio per la programmazione prevista per il mese di dicembre”.

L’idea è pure quella di “promuovere la città e il brand di Gallipoli grazie al coinvolgimento e all’affiancamento di Puglia Promozione”: in tal senso, vi è la proposta, da parte del Comune, di prendere parte alla fiera TTG a Rimini (il principale marketplace del turismo B2B in Italia) in programma nel mese di ottobre.

In previsione della prossima stagione estiva si punta, poi, a “potenziare il controllo nella zona della Baia Verde e nelle altre zone più sensibili ai flussi turistici, cercando di individuare le metodologie migliori per incrementare il numero di vigili urbani”.

L’assessore Piccinno, inoltre, a margine del tavolo, sprona chiunque fosse interessato a proporre il proprio progetto o la propria idea per ampliare l’offerta e arricchire la programmazione prevista per il mese di dicembre: obiettivo dell’amministrazione, evidentemente, come comunicato in campagna elettorale, quello di aprire alla partecipazione della comunità e al coinvolgimento “dal basso” nella formazione delle decisioni.