SS 275, Blasi (Pd): “Sto con Cantone e Delrio”. Casili (M5S): “Occorre una nuova gara”

LECCE – “Sto con Cantone e Delrio”: lo afferma in una nota, a proposito della tormentata vicenda della ss275, il consigliere regionale Pd Sergio Blasi.

“Con la sua relazione sull’iter dell’appalto l’Anticorruzione ha messo il sigillo dell’ufficialità su ciò che è stato denunciato per anni da chi voleva un progetto meno invasivo per il territorio e che non fosse una mangiatoia per il partito del cemento”, rileva Blasi. Nel maggio scorso il ministro Delrio, rispondendo in Parlamento ad una interrogazione sul tema della 275, disse chiaro e tondo, tra le altre cose, che la strada si farà.

“Anche se ci sarà bisogno di rivedere quel progetto – è l’osservazione di Blasi – pensato più per far fare il colpo grosso o l’affare della vita a qualcuno, che per dotare il territorio di una infrastruttura importante”.

Secondo il consigliere regionale dem, “ammodernare la strada che va da Maglie a Leuca è un bisogno primario di questo territorio”, perché quell’arteria oggi è “pericolosa e scomoda” e, peraltro, teatro di frequenti incidenti. Se l’obiettivo è questo, “allora una politica seria e responsabile si prodighi perché vengano effettuate le necessarie modifiche al progetto che è stato appaltato e si parta con l’ammodernamento. Mi pare l’orientamento del governo e spero che sia anche quello di Anas”.

Blasi ricorda che i costi della statale 275 “sono lievitati da 113 milioni nel 2001 a 288 milioni nel 2011 senza che sia stata spostata una sola pietra” e che sul tracciato sono state trovate discariche di rifiuti pericolosi. “Lo stesso Armani, presidente di Anas, ha definito quel tracciato ‘un tratto di penna sulla cartina geografica’ per sottolineare la scarsa cura e lo scarso rispetto dimostrato per il territorio del Sud Salento da chi ha progettato a suon di milioni dei cittadini quella strada”.

E, dunque, “io sto alle parole dette da Graziano Delrio in Parlamento. Se si modifica il progetto e lo si rende funzionale ai bisogni del Salento e non a quelli del partito del cemento, il Sud Salento avrà una infrastruttura migliore in tempi brevi. Ma bisogna remare tutti nella stessa direzione. Cosa che in questi giorni, tra strumentalizzazioni delle proteste operaie e minacce di nuovi contenziosi per rivendicare il nulla che si è fatto, oltre che pressioni politiche dei sempre presenti rappresentati del partito trasversale del cemento, non mi pare stia ancora avvenendo”.

Critico anche il tono usato dal consigliere regionale M5S Cristian Casili, che auspica “una nuova gara per restituire alla comunità un’opera a misura d’uomo da realizzarsi senza ulteriori intoppi”. L’incontro di martedì a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture “sancisca definitivamente l’epilogo di questa squallida vicenda”, aggiunge. Il Prefetto di Lecce Claudio Palomba “si faccia garante, allora, delle istanze di legalità e trasparenza”, è il suo auspicio.

Il premier Renzi in visita in Puglia “afferma che l’opera si farà costi quel che costi, e i comunicati copia-incolla del centrosinistra e del centrodestra regionali continuano a invocare l’inevitabilità dell’opera, guardandosi bene dal denunciare le innumerevoli caratteristiche oscure del progetto”, è il rilievo di Casili. Che si dice “convinto” del fatto che, invece, “occorra una nuova gara”.