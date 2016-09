Renzi-Emiliano: firmato il Patto per la Puglia. Fitto (CoR): “In scena l’ennesimo scontro interno al Pd”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi hanno firmato sabato il Patto per la Puglia.

Sono previsti interventi per 2 miliardi e 71 milioni in tutta la regione per la realizzazione di infrastrutture e altri interventi.

La sottoscrizione è avvenuta successivamente alla cerimonia di inaugurazione della 80/a edizione della Fiera del Levante. Erano presenti anche il sottosegretario alla presidente del Consiglio Claudio De Vincenti e il capo di gabinetto della Regione Claudio Stefanazzi.

L’accordo prevede stanziamenti per 40 interventi. Tra gli altri, per l’adeguamento strutturale della rete ospedaliera regionale; interventi per l’adeguamento delle infrastrutture dei consorzi di bonifica, il rafforzamento del sistema della depurazione, la bonifica dei siti inquinati e delle discariche, la costruzione degli impianti di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata.

Con le risorse stanziate dal Fsc – Cipe, 1,4 miliardi di euro, ci saranno altri 21 interventi su importanti progetti nel settore della mobilità.

In particolare, grande attenzione è stata posta sulla sicurezza del sistema dei trasporti regionali con interventi volti, per esempio, all’eliminazione di passaggi a livello, ovvero al loro adeguamento tecnologico, e al rinnovo del materiale rotabile. E ancora: previsti aiuti alle imprese ed ulteriori risorse sono state destinate alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione del patrimonio immateriale. Infine, si è ulteriormente rafforzato il sistema di interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane e dell’inclusione sociale, con particolare attenzione allo strumento regionale del Reddito di dignità.

Tra Emiliano e Renzi, a parte qualche sorriso di circostanza, il clima è stato a dir poco gelido. Tante che l’europarlamentare e leader CoR Raffaele Fitto ha commentato: “La Fiera del Levante ha sempre rappresentato l’occasione per illustrare le principali scelte in materia economica per l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare da parte del Governo. Oggi, invece, si è trasformata in un ring per l’ennesimo ed inutile scontro all’interno del Pd tra Emiliano e Renzi. Qualche battuta, qualche slide e qualche dato tranne quelli di ieri sull’occupazione relativi al primo semestre del 2016 che sono la cronaca di un disastro annunciato. I licenziamenti sono in aumento del 7,4% e i contratti a tempo indeterminato calano del 29%. Spot finale con la firma finale del Patto per la Puglia, non previsto da nessuna norma,che prevede parte delle risorse già spettanti, per la maggior parte europee ,che sono inspiegabilmente ferme dal 2014”.