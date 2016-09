Case popolari e occupazioni abusive, per Rotundo (Pd) “molto gravi” le responsabilità del Comune

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Molto gravi le responsabilità del Comune sulle case popolari”.

Antonio Rotundo, presidente della Commissione Controllo, mette il dito in quella presunta “attività omissiva grave e continuata per un lungo periodo” da parte di Palazzo Carafa che avrebbe prodotto “una diffusa situazione di illegalità” con occupazioni abusive degli alloggi e gente in attesa inutilmente di una casa.

La vicenda, approdata in Commissione, è ancora quella di Giuseppe Fiorentino, il clochard trovato morto lo scorso agosto in un casolare abbandonato in viale Taranto, e dell’alloggio a lui assegnato che però sarebbe stato occupato solo per pochissimo tempo. Lo stesso 66enne ha denunciato alla Questura di aver ricevuto minacce affinché lasciasse l’abitazione. Una vicenda dai punti ancora oscuri, su cui il comandante della Municipale Donato Zacheo ha fornito il suo articolato punto di vista.

La legge regionale 22 del 2014 assegna ai Comuni il compito di provvedere all’assegnazione degli alloggi erp, nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione ed alle comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo. In caso di grave ritardo da parte del Comune la legge prescrive alla Giunta regionale di provvedere in via sostitutiva affidando gli adempimenti all’Arca competente per territorio, ponendo i relativi oneri a carico del Comune.

Rotundo sottolinea di non avere la competenza per valutare i presupposti per un eventuale commissariamento, ma mette in rilievo le presunte lacune, facendo parlare carte, fatti e dati.

La Regione aveva chiesto chiarimenti al Comune in merito agli annullamenti e alle decadenze e l’amministrazione ha fornito una riposta.

“Negli ultimi 5 anni – spiega Rotundo – il Comune ha adottato zero provvedimenti di annullamento e zero provvedimenti di decadenza dell’assegnazione”. Le decadenze emesse “sono 14 e vanno dal 1990 al 2010”, interessano quindi un periodo di tempo molto lungo, “il primo atto di decadenza risale al 27 febbraio 1990, 26 anni fa”. Nel corso del mandato di Perrone, “dal 2007 al 2016 sono stati emessi solo cinque atti di decadenza dalla assegnazione e l’ultimo è datato 1 luglio 2010, oltre sei anni fa”.

Dati “davvero scandalosi”, secondo Rotundo, perché rappresentano “una attività omissiva grave e continuata per un lungo periodo”. E proprio tale condotta avrebbe “prodotto una diffusa situazione di illegalità e negato il diritto alla casa a quanti aspettano rispettosi della legge il proprio turno in graduatoria, turno che non arriva mai perché la graduatoria non scorre”.

Secondo i dati forniti dall’istituto di ricerca Nomisma e resi noti qualche tempo fa, a Lecce ci sarebbe una “situazione patologica”, con “934 alloggi occupati da chi non ne ha diritto” e sottratti a chi al contrario ne è legittimo assegnatario.

“Non sono bastate interrogazioni parlamentari, iniziative del Prefetto, visite dell’antimafia, indagini dei magistrati, nonostante tutto ciò le cose non sono cambiate e la situazione rimane la stessa ed anzi diventa ogni giorno di più inaccettabile ed insostenibile”: per Rotundo una verità “drammatica”.