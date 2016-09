“I Teatri della Cupa”, ultimi due spettacoli nel weekend a Trepuzzi e Novoli

Share 0 Share 0 Share 0

TREPUZZI (Lecce) – Ultime due serate per la seconda edizione del festival “I Teatri della Cupa”.

Sabato 10 settembre, dalle 21 (ingresso 5 euro) nel Capannone del Gal Valle della Cupa in via Surbo 34 a Trepuzzi dopo l’apericena a cura di Agriostello Piccapane, il Teatro C’art di Castelfiorentino proporrà “Casa de tabua” con Andrè Casaca e Irene Michailidis. Chi avrebbe mai detto che quella casa potesse andare cosi lontano. In una giornata iniziata come quella di ieri, non ci si poteva aspettare tanto. La cosa certa è che un incontro importante arriva dopoun lungo viaggio e così è stato. Due Mondi. Lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora. Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche. Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. Vedersi dalla terrazza ma non riuscire a trovarsi davanti alla porta, pulire casa, sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi. Casa de Tábua è un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano. Casa de Tábua è un luogo assurdo ma per noi così reale, che se un giorno riprendessimo quel viaggio lo vorremo portare appresso proprio come le nostre case. Nelle sale del Monastero di Sant’Elia a Trepuzzi prosegue anche il workshop di André Casaca dal titolo “Clown, identità comica del corpo”. Uno studio pratico sull’identificazione del nostro essere comico in relazione alla gestualità quotidiana. Casaca è uno dei maggiori professionisti del teatro corporeo e clown sul territorio italiano. Attore, ricercatore teatrale, clown, regista, ideatore del metodo “Educazione comico – relazionale”. Si dedica al teatro da più di 23 anni, il suo metodo artistico e pedagogico é riconosciuto in Italia e all’estero, nel campo della formazione teatrale e universitario. È direttore artistico e pedagogico del Centro Culturale Teatro C’art e collabora con le maggiori Scuole di Teatro professionali nazionali.

La serata conclusiva di domenica 11 settembre prenderà il via alle 18.30 (ingresso libero) nel Palazzo Paronale di Novoli con la presentazione della ristampa del libro “Il Teatro Comunale Di Novoli un secolo di storia” a cura di Domenico M. Toraldo (edizioni Spagine). Dalle 20 (ingresso 5 euro) Teatro C’art metterà in scena Tranquilli!!!, scritto diretto e interpretato da André Casaca. Sentire la presenza di un personaggio apparentemente tranquillo, che per assurdo influenzava i suoi atti del quotidiano. Sentire allora che parte di queste attitudini suggerivano la nascita di un personaggio che comicamente rispecchiava non solo la sua caricatura, ma anche quella dell’uomo che vive in funzione della società che lo stressa. Così Andrè Casaca affronta con un taglio comico Tranquilli!!! e rompe il suo quotidiano frenètico con momenti romantici, di pura poesia tratti da un amore, forse per la vita, o forse per il suo stesso vivere, come un piccolo uccello, che volando in un cielo azzurro si alimenta del calore del sole e ogni tanto si ferma in un banco di sabbia per farsi la doccia.. Lo spettacolo sostiene l’idea di un teatro, dove la ricerca è alla base, dove l’attore è il centro, il punto principale, ed è lo strumento per la concretizzazione dell’idea con la fisicità del corpo come veicolo principale d’espressione attraverso un inguaggio non verbale. Uno spettacolo per qualsiasi tipo di pubblico, senza barriere di lingua e di cultura, che parte dall’universalità del concetto di Tranquillità.

A seguire (ingresso libero) in Piazza Regina Margherita appuntamento finale con Gran Concerto Armonico. Uno spettacolo esilarante, con una componente teatrale molto presente che prevede un repertorio misto tra musiche originali e non, balli e sketch. Un intrattenimento che ripercorre le tappe tradizionali di un Concerto da Piazza, ma con una innovativa animazione. Lo spettacolo prevede anche una parte dedicata alla gastronomia-musicale con gli chef armonici mentre le danze francesi condotte da Giulio Ferretto (attore ed animatore), coinvolgeranno gli invitati, anche i meno abbienti al ballo, in un enorme cerchio che li farà divertire e sorridere come deve essere in una festa di paese.Nato dalla residenza artistica di Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro all’interno del Teatro Comunale di Novoli, il festival è realizzato con il sostegno di Unione Europea, Regione Puglia (nell’ambito del programma regionale di spettacolo dal vivo per la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali della puglia – 2016), Teatro Pubblico Pugliese, Unione dei Comuni del Nord Salento, Gal Valle della Cupa e dei comuni di Novoli, Campi Salentina e Trepuzzi.

Info e prenotazioni

340.3129308 – 327.7372824

3200119048 – 340.3769613

teatrocomunaledinovoli@gmail.com