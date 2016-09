Volley B Maschile: Olimpia Galatina sposa la nota “Acqua Maniva”

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Così come per altre note società sportive di livello nazionale, sia calcistico che pallavolistico, Acqua Minerale Maniva e Olimpia Galatina, si uniscono in matrimonio.

“La nostra ricerca di collaborazione ci ha condotti nel cuore del Salento, individuando Olimpia Galatina come nostra collaboratrice di questo progetto nazionale”. Afferma Michele Foglio, amministratore delegato di Maniva SpA, l’azienda che nasce a Bagolino, sulle alpi bresciane. La nostra azienda da 15 anni è una solida realtà nel mercato nazionale del beverage analcolico, con una produzione di più di 150 milioni di litri di acqua minerale, che compete con i più grandi gruppi multinazionali del settore.Passando da società calcistiche dell’estremo nord Italia come: Trento, AC Milan, Genoa FC, Hellas Verona, Mantova, Sampdoria FC, Parma Calcio, Brescia Calcio, e da quelle pallavolistiche come, Volley Montichiari, Blu Volley Verona, Maniva Volley (TA), arriva nel cuore del Salento, a Galatina, il progetto “Acqua e sport” della nota azienda Acqua Maniva.

Abbiamo scelto di “fare squadra” e scendere in campo insieme agli atleti della Olimpia Galatina in questo campionato FIPAV di serie B nazionale, per affermare maggiormente la nostra presenza in Puglia e nel sud Italia e far conoscere le qualità che ci accomunano. I valori che ci uniscono, insieme a un territorio meraviglioso come quello del Salento, hanno dato vita a questa collaborazione senza indugio, perché entrambi crediamo nell’importanza di diffondere uno stile di vita sano, pulito, trasparente, proprio come l’acqua, veicolando questo messaggio attraverso la pratica dello sport”.

Pronta la dichiarazione fulgida del presidente Santoro dopo la firma con il responsabile per l’area Puglia Virgilio Pantile: “Rappresentare ed essere noi i patner dei valori che l’azienda Acqua Maniva racchiude, ci rende fieri e orgogliosi. Riuscire ad evidenziare il buon operato svolto e avere il riconoscimento di un’azienda italiana di questo livello, ci dà nuova linfa vitale per continuare a fare bene e proseguire su questa strada, con dei presupposti che ci fanno ben sperare per il futuro.”