Scuola, Stefàno: “Il governo preveda garanzie anche per i docenti inseriti nelle Gae”

ROMA – C’è un “nuovo dramma” nel mondo della scuola, quello che investe i docenti inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento (GAE).

Sul tema interviene il parlamentare salentino Dario Stefàno, presidente de La Puglia in Più, che rivolge un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Nelle scorse settimane si è già parlato molto dei “disagi di numerosi docenti che, nonostante anni di sacrifici, sono costretti a trasferimenti a centinaia di chilometri pur di tenersi stretto il posto di lavoro”.

Ora, appunto, si prospetta il problema dei docenti inseriti nelle Gae “per i quali chiedo oggi al governo di offrire garanzie concrete ai fini dello scorrimento della graduatoria provinciale previsto sia per il turnover che per gli incarichi a tempo determinato”, afferma Stefàno.

Molti docenti appartenenti alle GAE hanno infatti deciso di non presentare domanda di partecipazione al piano di assunzioni straordinario, previsto dal governo con la legge 107 del 2015, perché preoccupati dalla variabile relativa alla mobilità e al trasferimento anche a centinaia di chilometri di distanza dalla provincia di residenza.

Una condizione che in molti non sono in grado di sostenere, chi per problemi familiari, chi per varie vicende personali. Se l’approvazione dell’emendamento Puglisi ha previsto “una sorta di garanzia sulla destinazione di assegnazione del ruolo ai docenti neoassunti delle fasi B e C con l’intento di mettere una toppa su quello che è un vero e proprio buco più volte denunciato dalle opposizioni”, ora è necessario, per il parlamentare salentino, fare un altro passo.

Il governo “assuma iniziative – è il suo auspicio – per non mortificare le aspettative, legittime, che i docenti GAE nutrono e che sono, in molti casi, alla base della scelta di non partecipare al piano di assunzioni straordinario”.

“L’istruzione è un tassello fondante e fondamentale nel nostro Paese. Il governo ha l’obbligo di mettere tutti i docenti nelle migliori condizioni per esercitare una delle funzioni più belle e strategiche per il futuro della nostra società“, conclude Stefàno.