Sbarchi e accoglienza, la denuncia di Silp Cgil: “Disorganizzazione e lacune inaccettabili”. Ultimo il caso di Gallipoli

LECCE – Una profonda disorganizzazione caratterizza le operazioni di accoglienza dei migranti che approdano sulle coste salentine. La denuncia arriva del segretario generale Silp Cgil di Lecce Antonio Ianne, esaminando l’ultimo sbarco avvenuto Gallipoli di circa cinquanta uomini intercettati a bordo di un veliero.

Evidenziate lacune “innaccettabili”, a partire dalle operazioni di fotosegnalamento, eseguite al porto in orario notturno, allestendo, per l’occasione, una piccola tendopoli, Inoltre poliziotti e migranti appena sbarcati dal veliero sono stati costretti ad aspettare il completamento delle operazioni d’identificazione sotto la pioggia battente per molto tempo, cercando improbabili ripari a ridosso delle mura del porto e di piccole sporgenze presenti nella zona. In aggiunta, per gli operatori presenti, vi è anche la responsabilità dell’accoglienza e della vigilanza sui migranti da identificare. Le operazioni d’identificazione sono poi proseguite in alcuni locali reperiti sul momento e messi a disposizione dalla Capitaneria di Porto.

“Quanto accaduto, – scrive in una nota Ianne – è inaccettabile sotto il profilo umano, della dignità delle persone e della loro incolumità, delle condizioni di lavoro degli operatori di polizia e della loro sicurezza. Riteniamo che in una terra come la nostra, in cui l’accoglienza è una pratica consueta sin dal 1991, non si possa continuare a parlare di emergenza ma si debba lavorare per cercare di evitare di farsi trovare impreparati anche per piccoli eventi come quelli di pochi giorni fa. Aggiustando i limiti evidenti di questa presunta organizzazione che costringe chi è sul campo a trovare soluzioni estemporanee alle falle aperte da chi vive le situazioni seduto a tavolino e, nel momento dell’emergenza, magari è in un letto confortevole”.

“Dobbiamo dare atto dell’impegno, anche personale, di prefetto e questore della provincia e siamo a conoscenza dell’esistenza di un piano provinciale degli sbarchi ma, per quanto ne sappiamo, il piano entra in funzione solo per eventi che riguardano almeno 100 migranti. Negli ultimi anni, nella nostra provincia, non ricordiamo di sbarchi di quest’entità, per cui ci chiediamo: quando e se mai sarà applicato il piano provinciale per poterne dare una valutazione? Vorremmo capire se non si ritiene opportuno predisporre un protocollo calibrato sulla tipologia di sbarchi che più ci interessano, quelle con poche decine di migranti. Se non sia il caso di pensare anche a come dotarsi di strumenti e strutture per accorciare, in circostanze come questa, i tempi d’identificazione, ad esempio in provincia vi è solo un’attrezzatura portatile per le identificazioni, piuttosto che aumentare il numero di operatori e volontari che, in situazioni particolari, aiutano, ma non risolvono” conclude Ianne.

immagine di repertorio