“Li Ucci festival”, presentazione del programma a Cutrofiano. In concerto P40

CUTROFIANO (Lecce) – Tutto pronto a Cutrofiano per “Li Ucci festival”, evento dedicato allo storico gruppo salentino custode degli “stornelli”, dei canti d’amore e di lavoro, che da domenica 11 a sabato 17 settembre proporrà concerti, mostre, estemporanee di pittura, presentazioni di libri, bike tour, incontri.

Primo appuntamento venerdì 9 settembre, nei pressi di Dolce Arte in via Garibaldi (in caso di pioggia nel Palazzo della Principessa), con la presentazione e l’anteprima della sesta edizione del festival. Dalle 20 (ingresso libero) sarà illustrato alla stampa e al pubblico l’articolato programma del festival organizzato dall’ associazione culturale Sud Ethnic e dal Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari e con il supporto di partner pubblici e privati. “Sei anni di tradizione, sperimentazione e innovazione. Quella che all’inizio era solo una piccola finestra è stata trasformata in una porta spalancata su tante realtà artistiche, dalla musica alla fotografia, dalla pittura alla gastronomia, dalla danza alla poesia – sottolinea il direttore artistico Antonio Melegari. – Interesseremo con le nostre iniziative, diversi luoghi del paese, perché vogliamo farlo vivere tutto: da Villa Santa Barbara alla Cantina e Oleificio di via Aradeo, dalle Masserie e le Cave di Tufo al Parco Verde, da Piazza Cavallotti alla Masseria L’Astore, da Via Collepasso a Piazza Municipio. Anche quest’anno partiremo su due ruote con il bike-tour, la biciclettata culturale, alla riscoperta delle campagne di Cutrofiano, che si inserisce anch’essa nel filone degli AssaggiUcci, la degustazione di prodotti locali per dare lustro a giovani aziende locali dell’enogastronomia e della pasticceria-gelateria, che hanno fatto della tradizione il punto di partenza di nuove sperimentazioni”.

In programma il concerto di P40, un menestrello cantattore salentino, che “sona, cunta e canta”, un poeta del quotidiano, umile, ironico che porta sul palco la sua arte e la sua osservazione attenta e critica del nostro tempo. Alla base del lavoro di P40 c’è l’osservazione attenta e critica del suo tempo che l’artista cerca di ri-significare nei suoi spettacoli, incarnando un incontro tra la figura del cantautore e quella dell’attore (il “cantattore”), un menestrello di corte catapultato nell’età contemporanea dove le corti di un tempo diventano i palchi e i teatri di oggi. Durante l’estate ha aperto un concerto di Enrico Ruggeri che lo aveva notato durante una sua esibizione.

Durante il festival si esibiranno i Cardisanti e Famiglia Avantaggiato (11 settembre), Dario Muci & Antonio Calsolaro, Scazzacatarante e Salento All Stars (14 settembre), Famiglia Cordella (15 settembre), Mino De Santis, Le Sorelle Gaballo e Li Strittuli (16 settembre). Il Festival ospiterà anche Hosteria di Giò (15 settembre),Sancto Ianne (16 settembre) e Sleego (17 settembre), alcuni dei gruppi vincitori del Premio Nazionale Folk, concorso dedicato alla musica folk e alla world music italiana, promosso da “Li Ucci Festival”, dal “Meeting degli Indipendenti” di Faenza e dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Martedì 13 settembre nell’atrio delle Scuderie di Palazzo della Principessa una serata dedicata a Gianni De Santis, autore di testi musicali e teatrali in griko e italiano, musicista e cultore della lingua antica del Salento scomparso a novembre, con la proiezione del documentario Evò Ce Esù di Christian Manno e Pantaleo Rielli e un spettacolo con il frattello Rocco e Mattia Manco. Non mancherà poi il consueto spazio dedicato all’arte nel Laboratorio Urbano Sottomondo con “Li Ucci tra musica e colore” a cura di Teresa Gravili. Sabato 17 settembre in Piazza Municipio appuntamento con il concerto evento con Li Ucci Orkestra che ospita alcuni dei principali esponenti della musica e della danza popolare salentina. Il Festival si concluderà domenica 18 settembre con una festa finale in Piazza Cavallotti con il gruppo Folklorico Canterini della riviera Jonica Melino Romolo di Messina e Melegari e i suoi compari.

Info e programma su www.liuccifestival.it