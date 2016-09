Duro colpo al traffico di droga: sequestrate quattro tonnellate di marijuana, 11 arresti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE/BRINDISI – Quasi quattro tonnellate di marijuana che avrebbero fruttato sul mercato una cifra di oltre 7,5 milioni di euro. E’ un bilancio da capogiro quello delle due operazioni antidroga portate a termine tra ieri sera e questa mattina dagli uomini della guardia di finanza del comando provinciale di Lecce sotto la guida della Dda leccese, che di certo hanno inferto un duro colpo al traffico internazionale di stupefacenti sulla rotta Salento-Albania.

L’intero carico, destinato a rifocillare il mercato illecito salentino, è stato sequestrato e al termine delle operazioni per ben 11 persone, due italiani e 9 albanesi, sono scattate le manette. Ad illustrare i particolari di quanto realizzato dalle fiamme gialle in una conferenza stampa è stato questa mattina il Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta, insieme, tra gli altri, al colonnello Bruno Salsano, comandante della guardia di finanza di Lecce, e al maggiore Giuseppe Dinoi , comandante del Gico della guardia di finanza di Lecce.

Tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio intorno alle 14 quando le fiamme gialle, durante un servizio di pattugliamento nella periferia di Lecce, in zona Giorgilorio, hanno notato due Fiat Croma uscire in tutta fretta da un vecchio casolare abbandonato. I movimenti sono subito apparsi molto sospetti: non poteva trattarsi certo di agricoltori, visto che il maltempo di ieri ne ha impedito il lavoro nei campi, né vi erano motivazioni apparenti che potessero giustificare la rapida corsa delle auto che si allontanavano da una struttura in apparenza vuota e fatiscente.

Per vederci chiaro i baschi verdi hanno deciso di intervenire, bloccando le Croma. Ed ecco subito svelato il motivo di tanta fretta: una delle due auto, guidata dal 61enne romano T.O., trasportava circa un quintale di marijuana suddivisa in involucri depositati tra il bagagliaio e il sedile posteriore. Nessuna traccia di droga, invece, sull’altro veicolo, a bordo del quale viaggiavano due albanesi, il 48enne A. G. e il 35enne X.F., ed un brindisino, G.V.M. di 57 anni. Recuperate da quest’ultimo le chiavi del casolare abbandonato, i finanzieri hanno fatto irruzione.

La prima cosa che è saltata agli occhi dei baschi verdi è stato il sofisticato sistema di videosorveglianza di cui era dotata la struttura, segno che all’interno di certo vi fosse qualcosa di prezioso da custodire. Ed infatti una volta entrati nel deposito i militari hanno intercettato una stanza all’interno della quale vi era depositata una montagna di grossi involucri contenenti marijuana, in totale 102, tutti sigillati con cellophane e nastro adesivo per un peso totale di 2,6 tonnellate.

A guardia del fortino vi erano il 26enne L. R. e il 37enne X.E., entrambi albanesi, che fungevano da custodi del consistente carico di droga. La presenza di brandine, sacchi della spazzatura semipieni, tv e registratori, oltre che di una pistola modello Bruni calibro 92 con relativo munizionamento, una bilancia e vario materiale per l’imballaggio, ha subito confermato il ruolo di “sentinelle” svolto dai due.

La droga, ritrovata ancora sporca di sabbia e bagnata, era sbarcata molto probabilmente poco tempo prima del ritrovamento. Le sei persone fermate sono tutte state arrestate e, su disposizione del pm Maria Vallefuoco, condotte nel carcere di Lecce, mentre la marijuana, del peso totale di 2,7 tonnellate, è stata sequestrata.

A distanza di poche ore è scattato un altro blitz del gruppo operativo antidroga del nucleo di polizia tributaria di Lecce. I militari, impegnati nella perlustrazione del tratto di costa brindisina in località Cerano, hanno avvistato due mezzi, una Toyota Yaris ed un furgone Iveco Daily, particolarmente sporchi di fango, mentre da una stradina che conduce al mare si immettevano sulla litoranea.

Erano le cinque del mattino e le condizioni meteorologiche di certo non erano ideali per trascorrere una mattinata al mare. Inoltre il furgone già a prima vista risultava trasportare un carico particolarmente pesante. Così i finanzieri hanno deciso di inseguire i due mezzi che sono riusciti a bloccare solo diversi metri dopo sulla statale 16 in direzione di Bari grazie all’intervento di un’altra pattuglia.

Aprendo il cassone dell’Iveco Daily, condotto da P.V., 46enne bolognese, i militari hanno trovato 66 involucri di cellophane contenenti marijuana per un totale di 1,2 tonnellate. L’auto, invece, su cui viaggiavano i tre cittadini albanesi Z.K. di 23 anni, A.B. di 28 anni e B.K. di 25 anni, fungeva da “staffetta”.

Nelle campagne vicine, inoltre, nascosto tra i cespugli è stato rintracciato P.D., 30enne albanese, ritenuto subito un componente della banda per via dei contatti telefonici e i messaggi trovati sul suo telefono e su quelli in uso agli altri suoi complici. Anche per i cinque fermati sono scattate le manette e, su disposizione del pm di turno della Procura di Brindisi, si sono spalancate le porte del carcere.