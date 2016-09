Da Che Guevara alle vittime di Acca Larentia: l’assessore Delli Noci propone nuovi toponimi

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dalle vittime di Acca Larentia a quelle delle stragi di Capaci e via D’Amelio passando per Che Guevara, Rita Levi Montalcini, Marco Pannella e Bruno Petrachi.

L’assessore Alessandro Delli Noci scrive al sindaco Paolo Perrone e alla Commissione toponomastica per proporre “l’approvazione di nuovi toponimi, riferiti a personaggi che si sono distinti in ambito sociale, politico, culturale, a Lecce, in Italia e nel mondo”. Il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha operato una scelta analoga, scegliendo di intitolare strade a nomi noti, in maniera bipartisan e senza privilegiare quelli più vicini, magari, alla propria provenienza politica.

Per Lecce, l’elenco è costituito da “uomini e donne che hanno lottato in virtù di ideali e valori universali, contro tutte le mafie, che hanno speso la loro vita al servizio del sociale, della cultura, della storia del territorio o in cui tutti, leccesi e non, possano riconoscersi e/o ispirarsi”, al di là, appunto, delle appartenenze politiche di ognuno.

“Facendo seguito all’ottima iniziativa dell’amico sindaco Pippi Mellone a Nardò – sostiene l’assessore Alessandro Delli Noci – ho deciso di proporre l’approvazione di nuovi toponimi da dedicare a grandi ispiratori di valori e giustizia, al netto di ogni steccato ideologico e di ogni schieramento politico. In una società segnata da una mancanza di principi e ideali, per un’Amministrazione comunale proporre modelli e stimolare una riflessione attorno alle loro storie di valore è quantomeno doveroso”.

“Abbiamo il compito – aggiunge – di offrire ai nostri figli esempi di virtù e di valore, affinché rappresentino per loro guide e modelli da seguire. Penso a coloro che hanno sacrificato le loro vite per la lotta contro la mafia, o a personaggi come Marco Pannella o Ugo Malecore, esempi di grande autorevolezza e valore in ambito politico e culturale. Non potevo che proporre, infine, il nome di un grande innovatore italiano, Marco Zamperini, che ha fatto della sua vita una missione personale per la diffusione della tecnologia internet all’interno della società, per un utilizzo più maturo, consapevole e diffuso della rete nel nostro Paese”.

Fra i toponimi proposti alla Commissione:

Vittime di Acca Larentia, Vittime della strage di Capaci, Vittime della strage di Via D’Amelio, Marco Pannella, Che Guevara, Rita Levi Montalcini, Ugo Malecore, Ugo Tapparini, Bruno Petrachi, Ezechiele Leandro, Franco Iurlano, Marco Zamperini.

Per i personaggi deceduti entro gli ultimi dieci anni, è stata richiesta al sindaco una deroga al Regolamento ovvero una richiesta di accettazione al Prefetto per meriti politici (per Marco Pannella) e meriti artistico-culturali (per Ugo Malecore).