A Lecce la prima unione civile, celebra l’assessore Guido: “Passo in avanti sui diritti”

LECCE – “In nome della legge vi dichiaro uniti civilmente”. A Lecce la formula, da quando è entrata in vigore la nuova normativa, sarà pronunciata per la prima volta questa mattina, ma sono già in programma altre due unioni.

Intanto, Giuseppe e Mino possono coronare il loro sogno d’amore anche davanti alla legge. Il nuovo istituto giuridico italiano viene celebrato per la prima volta in città presso la sede comunale. Spetta all’assessore all’Ambiente Andrea Guido il compito di presiedere la cerimonia in veste di pubblico ufficiale con la fascia tricolore.

“Da tempo – afferma l’esponente della Giunta Perrone – il nostro Paese attendeva una normativa chiara che sancisse il riconoscimento pubblico, anche sul piano giuridico, di diritti e doveri di ogni coppia che, nell’amore, nel rispetto e nel reciproco sostegno, decida di condividere la vita”.

Guido ha sottolineato che, per lui, sarà “un grande piacere ed un vero onore” costituire la prima unione civile nel Comune di Lecce tra due persone che si amano e che, dopo anni trascorsi insieme, vedono riconosciuta e costituita ufficialmente la loro unione.

La cerimonia si aprirà con la lettura del comma 11 della legge 76/2016: “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”. E sarà poi data lettura del comma 12: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Si chiuderà con la formula “in nome della legge vi dichiaro uniti civilmente”.

“Si tratta di un passo doveroso anche per una città conservatrice come la nostra – ha fatto sapere ancora Andrea Guido – e di un passo in avanti sui diritti compiuto dall’Italia dopo anni in cui siamo rimasti fanalino di coda in Europa. Forse è una delle pochissime cose buone che questo Governo ci avrà lasciato alla fine del suo mandato. Ho sempre creduto nei buoni sentimenti. Ho sempre creduto nell’uguaglianza. Ho sempre creduto nella Costituzione che oggi più che mai va difesa”. Guido ha ribadito pure come, a suo avviso, non si debba avere “tutta questa paura del fenomeno della pratica dell’utero in affitto”. E ha concluso: “Non costa nulla a tutti noi credere veramente nell’amore”.

