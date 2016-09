Renzi a Lecce, flash mob del comitato del centrodestra per il ‘no’: “Diritto al dissenso”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Saremo nei pressi del Teatro Politeama Greco per manifestare il nostro dissenso alla riforma costituzionale proposta dal governo”.

I fondatori del Comitato per il ‘no’ al referendum costituzionale, Paolo Pagliaro di Forza Italia, Leonardo Calò di Noi con Salvini e Pierpaolo Signore di Fratelli d’Italia, annunciano un flash mob in occasione della visita del premier Matteo Renzi a Lecce, tappa di un tour più ampio volto proprio a promuovere e far conoscere le ragioni del sì.

L’appuntamento è per domani, venerdì 9 settembre. A partire dalle 20 – l’intervento del presidente del Consiglio al Politeama Greco è previsto dalle 21 – i promotori del Comitato del centrodestra per il “no” si propongono l’intento di far sentire la loro voce e quella di quanti si oppongono alla riforma.

“Abbiamo in programma – spiegano – una manifestazione civile, pacifica e rispettosa, per esprimere un dissenso ormai condiviso dalla maggior parte degli italiani, dei giuristi e costituzionalisti persino vicini alla sinistra. Non ci stiamo allo scippo di uno spazio democratico riservato ai cittadini, non ci stiamo ad un Parlamento votato dal popolo solo a metà, non ci stiamo alla centralizzazione dei poteri e al depauperamento costante di competenze alle autonomie territoriali”, spiegano.

“Renzi sarà a Lecce per raccontarci una favola –concludono – e noi lo accoglieremo con il dovuto rispetto per le istituzioni, ma esercitando a pieno il diritto ad esprimere le nostre opinioni, nella certezza di interpretare il pensiero della maggioranza dei cittadini e di coloro che saranno con noi in piazza”.