Occupazioni abusive, Zacheo fa chiarezza su sopralluoghi e attività svolta dalla Municipale

LECCE – “Chiarezza” intorno all’occupazione dell’alloggio di proprietà comunale ubicato in via Pistoia.

Il comandante della Polizia Municipale Donato Zacheo interviene a seguito delle polemiche sulla vicenda riguardante Giuseppe Fiorentino, il clochard trovato morto lo scorso agosto in un casolare abbandonato in via Taranto, e sull’occupazione abusiva dell’alloggio parcheggio a lui assegnato, con il preciso intento di “rispondere agli interrogativi manifestati da esponenti politici di più parti, puntualizzando, in ogni caso, che di quanto sopra è già stata investita l’Autorità Giudiziaria”.

Sulla responsabilità dell’ente comunale nelle politiche della casa la minoranza di palazzo Carafa ha tenuto ieri una conferenza stampa specificando di attendere risposte. E Zacheo ricostruisce punto per punto le azioni messe in campo dalla Municipale.

Stando a quanto ricostruito dal Comandante, a seguito di segnalazione telefonica il 3 giugno 2015 il personale esegue un accertamento sull’alloggio di via Pistoia verificando che all’interno vi è un nucleo familiare. La donna presente dichiara di non aver occupato abusivamente l’appartamento ma di aver ricevuto le chiavi dal legittimo assegnatario Giuseppe Fiorentino. La Municipale la diffida a lasciare l’alloggio. “Di tanto veniva immediatamente notiziato l’Ufficio Casa, così come è stato fatto di volta in volta a seguito di ciascun sopralluogo/intervento svolto dal Comando”, precisa Zacheo.

Il 15 luglio giunge una richiesta da Giovanni Puce, all’epoca dei fatti responsabile dell’Ufficio Casa, per un nuovo sopralluogo poiché Fiorentino il 23 giugno ha presentato denuncia contro ignoti in Questura dicendo di essere stato costretto a lasciare l’alloggio dietro minacce di morte. Pertanto, il giorno stesso viene effettuato il sopralluogo, nel corso del quale viene accertato che all’interno vi è un altro nucleo familiare.

L’uomo presente e la sua compagna, separatamente, dichiarano di essere entrati nell’appartamento di via Pistoia il giorno prima previo accordo preso con Fiorentino, il quale ha consegnato loro le chiavi dell’alloggio e della cassetta della posta dietro compenso. Anche in tale occasione l’occupante abusivo viene diffidato a liberare l’appartamento.

Il Comando informa il procuratore aggiunto Antonio De Donno che consiglia, prima di procedere a eventuali denunce nei confronti degli occupanti, di sentire in merito ai fatti lo stesso Fiorentino che, però, risulta “irreperibile”.

Lo scorso 30 novembre perviene da parte dell’Ufficio Casa del Comune la richiesta di effettuare accertamenti per occupazioni abusive presso vari appartamenti E.R.P., tra cui, nuovamente, quello di via Pistoia n. 4. Il 12 gennaio 2016 si effettua l’ulteriore sopralluogo e si procede con la denuncia dello stesso uomo trovato in casa il 15 luglio 2015, in quanto, non ottemperando alla diffida, ha continuato ad occupare abusivamente l’alloggio. L’uomo insiste sull’accordo con il legittimo titolare al quale ha consegnato – così racconta – ulteriori somme per l’affitto della casa.

A quel punto, a seguito delle relative informative all’Autorità giudiziaria, con provvedimento del gip, viene “disposto il sequestro preventivo dell’appartamento de qua dando lo stesso in custodia agli occupanti”, spiega Zacheo. Successivamente, in data 8 marzo 2016, la Questura, organo presso cui Fiorentino aveva sporto denuncia per minacce a carico di ignoti, presenta richiesta al Comando di Polizia municipale di acquisizione degli atti relativi all’alloggio di via Pistoia.

“Allo stato attuale la Procura, dopo varie proroghe, ha stabilito che detto alloggio dovrà essere liberato entro il 13 novembre 2016”, aggiunge Zacheo. Il suo auspicio è che “tale esplicitazione dei fatti possa aver chiarito definitivamente la vicenda”.