“Il Santo e il capitano”, in scena a Nardò la “processione teatrale” dei Koreja

NARD0′ (Lecce) – Nuova tappa del progetto “Del sacro e del profano” dei Koreja. Venerdì 9 settembre, alle ore 21, (replica alle 22.30) nella cornice naturalistica della Palude del Capitano, in località Sant’Isidoro, sarà messa in scena la performance “Il Santo e il capitano” (in caso di pioggia la performance si svolgerà presso il Chiostro dei Carmelitani in via Teatro a Nardò). L’ appuntamento teatrale rientra nell’ambito di “Notti d’estate”, il contenitore di eventi estivi dell’assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Nardò.

Trenta radioriceventi accoglieranno fino a 60 spettatori per una narrazione teatrale inscritta in un’azione performante attraverso la trasmissione radiofonica errante. Lo spettacolo arriva alla fine del laboratorio di comunità diretto da Riccardo Lanzarone e Anna Chiara Ingrosso e che vede in scena Alessandra Aluisi, Serena Bologna, Carolina Carratta, Francesca Congedo, Giulia Maria Falzea, Antonio Giuranna, Mary Longo, Davide Maniglio, Alessandro My, Nicoletta Natalizio, Alfredo Ronzino.

La particolarità del progetto risiede in una narrazione che non nasce solo dal contributo di artisti professionisti ed esperti del settore delle nuove tecnologie ma vede, come protagonisti, i cittadini stessi delle comunità interessate che hanno partecipato ai laboratori diretti dagli attori e registi di Koreja.

A guidare e sollecitare la memoria degli spettatori, Carlo Infante, docente freelance di Performing Media e progettista culturale, eAntica Proietteria, gruppo legato al mondo della videoproiezione e del videomapping.

Lo spettacolo racconta la processione del Santo e un di Capitano. Per quest’ultimo il vento era vita perché quando imperversava scuoteva la terra e gli uomini dal loro torpore. Un altare spogliomentre tutta la sontuosità era concentrata vicino alla statua del santo, illuminata e circondata di fiori. Tutto il paese era concentrato nei pochi metri dinanzi all’altare dove si levava la statua del santo cosparsa d’oro. Dall’altra parte della processione un Capitano senza più stimoli, senza avventure, guardava come la gente del paese era avvezza a una staticità che a lui sembrava una prigione. Era lieto, solo quando finalmente il vento imperversava furioso e accumulava le nuvole, o il tuono irrompeva improvviso e scuoteva la terra e gli uomini dal loro torpore. Il vento era vita per lui.

Quello stesso vento che il 20 febbraio del 1743 soffiò un po troppo forte, il paese del capitano fu martoriato dalla furia di quel movimento e centinaia di persone persero la vita, ma la distruzione sarebbe potuta essere ancora più devastante, se la statua del Santo, posta nella pubblica piazza, non si fosse miracolosamente spostata, verso ponente.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria

Cantieri Teatrali Koreja • Cell366.9545678 -Tel 0832242000//240752