Fuori strada con l’auto sulla Lecce-Torre Chianca: in prognosi riservata una 16enne

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – E’ ricoverata nel reparto Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove lotta per la vita C.F., la 16enne leccese rimasta gravemente ferita in seguito all’incidente avvenuto questa notte sulla strada che collega il capoluogo salentino a Torre Chianca.

In auto con lei al momento dell’impatto c’erano altri tre ragazzi che però se la sono cavata con lesioni di lieve entità. Tutto è accaduto intorno all’una di questa notte. Da una prima sommaria ricostruzione del sinistro pare che il veicolo su cui viaggiavano all’improvviso, per cause ancora da accertarsi, molto probabilmente anche per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in questi giorni, è uscito di strada ribaltandosi.

Alla guida dell’auto un 18enne di Surbo che non è riuscito ad evitare che il veicolo uscisse dalla carreggiata. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto la più giovane del gruppo d’urgenza all’ospedale di Lecce.

Da subito le sue condizioni sono apparse critiche, tant’è che è stato disposto per lei il ricovero immediato nel reparto di Rianimazione dove si trova tutt’ora in prognosi riservata. Gli altri ragazzi che erano con la 16enne in auto sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 5 giorni.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale di Lecce che ora hanno il compito di risalire all’esatta dinamica del sinistro e alle sue cause.