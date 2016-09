Torna il “Teatro dei Luoghi Fest”. Tappa in quattro comuni salentini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Otto giornate e 16 appuntamenti che animeranno piazze, monumenti e vie del Salento con spettacoli e parate di strada, musica, arte, reading e laboratori nella veste originaria di festival itinerante in grado di coinvolgere le diverse comunità del territorio. Dall’11 al 18 settembre torna il Teatro dei Luoghi Fest, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Teatro Pubblico Pugliese. Attività in convenzione con Regione Puglia – Patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce, Aradeo, Castrignano dei Greci e Andrano.

Quest’anno, infatti, saranno quattro i comuni interessati: San Cesario di Lecce, Aradeo, Castrignano dei Greci e Andrano e 10 fra attrattori culturali, vie, piazze e centri storici.

La manifestazione teatrale è un’intuizione nata nel 1983 quando il festival si chiamava “Aradeo e i teatri” e una appena nata compagnia Koreja abitava il castello Tre Masserie di Aradeo. “Soprattutto in estate vediamo nascere sempre più rassegne basate sulla rivalutazione dei beni culturali attraverso il teatro e l’arte in genere, e dopo 33 anni ci rendiamo conto che questo tipo di progettualità artistica è diventata una tendenza sempre più diffusa e richiesta dagli enti pubblici per la valorizzazione degli attrattori culturali. – spiegano gli organizzatori – In qualche modo, ci sentiamo orgogliosi di aver dato il via ad un modo di fare comunità, di coinvolgere la cittadinanza in un “fatto” culturale comune che vede il teatro come un atto condiviso e partecipato e i luoghi come beni comuni da difendere e valorizzare. Per questo motivo, quest’anno abbiamo dato spazio alle parate di strada”.

Si parte l’11 settembre da San Cesario con un appuntamento dedicato all’arte e alla figura di Ezechiele Leandro pittore, scultore e poeta salentino. Alle ore 19 appuntamento alla Distilleria De Giorgi per la presentazione del catalogo della mostra “Leandro unico primitivo” (Grenzi Editore) e a seguire, alle ore 20 ci si sposta presso il Santuario della Pazienza. iniziata nel 1962, lo spazio è un luogo visionario fatto di grovigli, teste, pozzi, statue, piccole tessere musive, stille di colore incastonate nella roccia, mucchi di pietre accatastate, scolpite e lavorate dove, Fabrizio Saccomanno sarà in scena con “Ma ormai suntu Leandro”, reading tratto dai testi dello stesso Leandro a cura di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva durante il quale, tra moltitudini di forme e spirali, santi, pupi, musicanti e sentinelle, lo spettatore sarà inghiottito come nel mezzo di una fiaba.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione. Info: 0832/242000

Qui il programma.