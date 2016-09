Nardò, il tecnico granata Maragliulo: “Mi ha fatto male perdere così, questa sia una lezione per tutti”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – L’esordio amaro del Nardò in Serie D viene commentato così dal tecnico Primo Maragliulo nel post match della gara del “Giovanni Paolo II” . “La verità è che – afferma in conferenza stampa – è entrata in campo una squadra per vincere ed una presuntuosa, quella presuntuosa era la nostra purtroppo. Eppure, c’erano dei segnali positivi, come il rigore fallito dal Ciampino, invece non siamo stati bravi a cogliere l’attimo. Il Ciampino ha vinto meritando; noi abbiamo disputato una ventina di minuti buoni in dieci, per cercare di raddrizzare il match, ma loro non hanno mollato di una virgola. Tutti quanti speravamo in un avvio di campionato diverso ed avevo avvisato i nostri che il Ciampino è un’ottima squadra”.

“Non è un discorso fisico – aggiunge Maragliulo – non si può parlare dicondizione atletica, noi non siamo proprio entrati in campo. Ci dobbiamo mettere in testa che se dobbiamo giocare a calcio dobbiamo avere un piglio diverso, se pensiamo di vincere le partite grazie al nome non faremo strada. Mi auguro che questa sia una lezione per tutti, me per primo. Mi ha fatto male perdere in questa maniera”.

Oronzo Cristian Guarino