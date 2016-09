Morte del clochard, minoranza: “Responsabilità precise del Comune nelle politiche della casa”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Niente polemiche, l’argomento è delicato, facciamo parlare le carte”.

A dirlo sono i rappresentanti della minoranza a palazzo Carafa che, in conferenza stampa, tornano a parlare di politiche abitative.

“La legge regionale 22 del 2014 all’art. 3 parla chiaramente e attribuisce ai Comuni la responsabilità della politica della casa, con riferimento ad assegnazioni, occupazioni abusive, revoche, annullamenti e decadenze. In caso di grave inadempienza, la Regione si sostituisce ad essi e affida tali compiti all’ente gestore, cioè ad Arca sud”, sottolinea il consigliere dem Antonio Rotundo.

Che, in qualità di presidente della Commissione Controllo, ha scritto una lettera alla dirigente dell’Ufficio Casa, l’avvocato Maria Luisa De Salvo, chiedendo di avere la risposta ad una missiva che, a sua volta, la Regione ha inviato al Comune di Lecce per sapere che attività l’ente abbia messo in atto con riferimento proprio alle decadenze e agli annullamenti.

Decadenza che, secondo Rotundo e gli altri rappresentanti della minoranza, sarebbe immediatamente applicata nel caso specifico di Giuseppe Fiorentino, il clochard 66enne trovato morto lo scorso agosto in un casolare abbandonato di via Taranto, assegnatario di un alloggio parcheggio da lui occupato solo per pochi giorni, come risulta, peraltro, da un verbale della Questura.

“Siamo in attesa di conoscere la risposta”, ha ribadito Rotundo. Sottolineando che la responsabilità del Comune, in ogni caso, è “precisa”, in quanto prevista da una normativa il cui scopo è proprio quello di contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva.

Carlo Salvemini, consigliere di Lecce città pubblica, e Luigi Melica, capogruppo Udc, hanno messo in evidenza, inoltre, come l’atteggiamento tenuto da Fiorentino costituisca una “lezione di senso civico” per tutti, in quanto l’uomo – la cui morte ha riacceso il dibattito sulle politiche sociali messe in campo dall’amministrazione comunale – ha dapprima partecipato a un regolare bando per l’assegnazione della casa parcheggio, all’insegna del principio della “trasparenza”, poi ha presentato denuncia in Questura per aver ricevuto delle intimidazioni, come emerge dal verbale. “Non possiamo lasciar cadere questa vicenda”, è il loro commento.