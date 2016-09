Melfi – Lecce, scatta la prevendita: c’è l’iniziativa “Porta un amico”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti (capienza 903 posti) per la gara del campionato di Lega Pro Melfi – Lecce.

L’incontro, valido per la terza giornata di andata, è in programma domenica 11 settembre 2016, presso lo Stadio “A. Valerio” , di Melfi inizio ore 16:30.

Il prezzo dei tagliandi per la Curva Ospiti è di 10 euro più diritti di prevendita, che si chiuderà entro alle 19 di sabato 10 settembre.

Quesi i punti vendita di Bookingshow:

Montedelia Tour , Via Rocci Perrella 114 – Alezio; Agenzia Fly Travel di Florinda Giuri, Via Albert Einstein 20/F – Aradeo; Radio Venere solo musica Italiana, Via Berchet, 10 – Corsano; AGENZIA VIAGGI FIFLA, Via Roma 69 – Galatone; Smoke Shop, Via Ludovico Ariosto 1 – Gallipoli; Bar Pizzeria Gabbiano, Corso Roma 165 – Gallipoli; Tabaccheria Davidof, Piazzale Rudiae 11 – Lecce; Agenzia Schifa Patrizia, Via Taranto 127 – Lecce; Triservice, Via Canne, 31 – Leverano; Libri e Musica di Indino Doriana, Via Indipendenza 1 – Maglie; Tabacchi Fiorito Alessandra, Via XXV Luglio 33 – Nardò; Europoste Neviano, Via Umberto 1° 26 – Neviano; L’IDEA GIUSTA di Coia Alessandro, Via Idro – Otranto; Tabaccheria IL FORTUNELLO, Via Vittorio Emanuele III 23 – Parabita; STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL , Circonv. per Castro – Poggiardo; Tabacchi Potenza Antonio, Via Duca Degli Abruzzi 5 – San Foca; Tabacchi Mancarella, Superstr.Brindisi Lecce km 1.9 c/o Mongolfiera – Surbo.

La società lucana ha aderito all’iniziativa “Porta un amico”.