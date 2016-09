L’impresa del sub disabile De Vizzi: immersione da 60 ore a Santa Caterina per battere record mondiale

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Tenterà di battere il record di permanenza sott’acqua rimanendo immerso per 60 ore. E’ questo l’obiettivo di Paolo De Vizzi, il 42enne atleta disabile originario di Manduria, che anche quest’anno proverà ad aggiudicarsi il record mondiale nelle acque di Santa Caterina, marina di Nardò.

I preparativi sono in corso per far sì che possa svolgere la sua impresa al meglio. De Vizzi si immergerà nel mare neretino domani, giovedì 8 settembre, e tenterà di superare il limite di permanenza sott’acqua del medico iperbarico egiziano che è riuscito a rimanere immerso nel mare di Sharm El Sheik per 51 ore e 23 minuti.

“Con questo record voglio dimostrare al mondo che nonostante tutte le difficoltà e quelle che si possono definire disabilità, bisogna sempre lottare e credere in se stessi” ha dichiarato l’atleta, disabile da 20 anni a causa di un incidente stradale. “Lo scopo primario di questo record è quello di portare speranza e forza a chi come me ha avuto difficoltà in seguito a lesioni permanenti e sta cercando la forza di lottare. Voglio essere un esempio per queste persone” ha aggiunto De Vizzi.

L’obiettivo che si è posto è quello di raggiungere le 60 ore di immersione, durante le quali ha in programma diverse attività “terrestri”. De Vizzi, infatti, trascorrerà il tempo sott’acqua giocando a dama, comunicando con una lavagna o andando in giro per i fondali con uno scooter. Durante la sua impresa sarà assistito da un team specializzato di medici e sub che si alterneranno ogni 10 ore per controllare le sue condizioni di salute e aiutarlo a nutrirsi.

