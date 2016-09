“La vita facile” con Accorsi e Favino per il quarto appuntamento della rassegna cinematografica “Italiani Altrove” al Garibaldi

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Stefano Accorsi, Fierfrancesco Favino e Vittoria Puccini sono i protagonisti de “La Vita Facile”, quarta pellicola in programma a ingresso gratuito, venerdì 9 settembre 2016 alle ore 21.00, per la Rassegna Cinematografica estiva del Teatro Garibaldi di Gallipoli “Italiani Altrove”, promossa dal Comune di Gallipoli, Ufficio Turismo e Spettacolo, con Apulia Film Commission.

Una commedia divertente e originale, un triangolo imprevedibile con tre degli attori più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo. Luca è un medico italiano che lavora in Kenia, solo, fatta eccezione per un’infermiera e qualche aiutante, in un piccolo ospedale umanitario. Mario è uno stimato chirurgo di una clinica privata romana, che lo raggiunge con la scusa di volerlo rivedere dopo anni di distanza, ma in realtà mira ad allontanarsi opportunisticamente e brevemente dal luogo di lavoro. Quando, malgrado le diverse scelte di vita, Mario e Luca ritrovano le ragioni dell’amicizia che li aveva tanto legati in passato, si presenta in Africa anche Ginevra, la donna che entrambi hanno amato e che ha sposato Mario. Gli equilibri faticosamente raggiunti saltano e la vita si ripresta a svolte e imprevisti.

Lucio Pellegrini è un regista giovane, estraneo a smanie di megalomania, uno che non si è mai presentato sullo schermo senza una storia, che sa cos’è la commedia e come si dirigono gli attori. Uno che parla del nostro paese e del suo presente (suo a tutt’oggi l’unico film a parlare dei fatti di Genova del 2001).

Dopo essersi sperimentato nel comico (i film con Luca e Paolo) e nell’omaggio alla commedia all’italiana (Figli delle stelle), con “La Vita Facile” tenta una strada ibrida, che contamina genere e sentimento, e si rivela piacevolmente più libera. Il film non si diverte solo a raccontare personaggi che rivelano man mano aspetti del proprio essere che contraddicono l’etichetta che gli abbiamo facilmente messo indosso, ma anche a disattendere le aspettative. (fonte mymovies.it)

La Rassegna “Italiani Altrove” è un percorso che racconta l’Italia e l’emigrazione in un gioco di specchi attraverso cinque film del cinema contemporaneo, tutti girati in Puglia. Ospitata nel Teatro Garibaldi di Gallipoli, porta il cinema d’autore in una cornice estemporanea che, tuttavia, ha saputo accogliere il pubblico, donandogli delle serate preziose e quasi intime, nelle quali si è potuta creare una fusione fra pubblico e cinema.

Prossimo appuntamento con l’ultimo film in programma, venerdì 16 settembre alle ore 21.00.

INGRESSO GRATUITO.