Riapertura del Palazzetto sportivo di via Merine, D’Autilia, Signore, Dell’Abate chiedono risposte a Gabellone

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Si trovi una soluzione immediata per il palazzetto di via Merine”.

Il consigliere comunale di Lecce 2017 Damiano D’Autilia invita il presidente della Provincia Antonio Gabellone a individuare un rimedio per riaprire la struttura sportiva.

“E’ passato quasi un mese – sottolinea – da quando il sindaco di Lecce ha offerto la propria disponibilità, ma ad oggi non è prevenuta alcuna risposta” da parte del numero uno di palazzo dei Celestini, ente proprietario dell’impianto.

Un atteggiamento “incomprensibile”, secondo D’Autilia, soprattutto in virtù dei “buoni rapporti di vicinato tra le due istituzioni”. Così come “nessuna risposta è giunta in seguito alla proposta avanzata dalle associazioni sportive che svolgono attività nel Palazzetto di anticipare le somme necessarie per poter effettuare gli interventi di manutenzione previsti”, prosegue il consigliere di maggioranza.

Secondo il quale sarebbe “realista”, peraltro, l’ipotesi di poter lasciare la gestione nella mani direttamente delle stesse associazioni “che potrebbero contare in tal caso sull’intervento di alcuni privati per garantire il proseguimento dell’attività sportiva all’interno della struttura”.

Il problema è la tempistica, dal momento che stanno per ripartire i vari campionati ed è necessario “dare una risposta concreta” alle diverse centinaia di ragazzi che frequentano gli impianti sportivi e alle tante famiglie che quotidianamente li supportano con notevoli sacrifici. Al momento, infatti “gli atleti sono costretti a girovagare in cerca di un posto dove potersi allenare per mantenere una buona condizione fisica e prepararsi in qualche modo ai prossimi impegni agonistici”.

Inoltre, tale risposta è dovuta, secondo D’Autilia, anche “alle tante associazioni sportive che sin qui hanno dato vita ad una struttura di grande pregio, capace di diventare un punto di riferimento per l’intero territorio salentino”.

Sulla vicenda c’è pure un’interrogazione dei consiglieri provinciali Pd Nunzio Dell’Abate e Sergio Signore che chiedono di sapere per quale ragione la procedura di affidamento della gestione a terzi della palestra polifunzionale “San Giuseppe da Copertino” ubicata in via Merine “non abbia avuto a tutt’oggi conclusione, nonostante le svariate manifestazioni di interesse giunte in Provincia”; per quale motivo il presidente della Provincia Gabellone “non abbia disposto la riapertura della struttura ottemperando alle prescrizioni di natura provvisoria impartite dai Vigili del Fuoco nelle more dell’ottenimento del rinnovo del certificato prevenzione incendi”; come mai lo steso Gabellone “non abbia ritenuto di dare alcun riscontro formale alle tante società sportive che si sono rivolte all’ente provinciale per conoscere i tempi di riapertura della palestra e l’esito della procedura di assegnazione”.