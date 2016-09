Nuova farmacia nel Rione Paladini di Lequile, il Sindaco “Un importante risultato per l’intero quartiere!”

Share 0 Share 0 Share 0

LEQUILE (Lecce) – Grande la partecipazione del rione Paladini e dell’intera comunità all’inaugurazione tenutasi il 3 settembre nel rione.Un importante risultato per l’intero quartiere Paladini. Ad esprimere soddisfazione è il sindaco Antonio Caiaffa. Da tempo insieme all’ amministrazione ha seguito tutte le fasi amministrative e burocratiche che hanno preceduto questo importante risultato” L’istituzione di una Farmacia”a Paladini, rione periferico di Lequile.

Dai vari incontri avvenuti in Regione ad oggi, tutte le istituzioni coinvolte hanno messo in campo impegno e volontà per arrivare ad una positiva conclusione che sembrava molto compromessa dopo la presentazione di un ricorso che di fatto ha bloccato per molto tempo tutta la procedura. Ma finalmente tutto è superato. Il Rione Paladini , un quartiere che conta 1500 abitanti circa, avrà una Farmacia in pieno centro nella Piazza denominata Europa dove già in passato l’amministrazione Caiaffa ha dimostrato vicinanza e sostegno con l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile oggi utilizzato per i “laboratori Urbani” per il progetto bollenti spiriti della Regione Puglia. Grande soddisfazione da parte del consigliere residente nel quartiere Paladini Lorenzo Nicolini.

Ad esprimersi in merito al risultato raggiunto, il Consigliere Lorenzo Nicolini che afferma: –“ la farmacia nel rione Paladini era un impegno da tempo assunto dall’amministrazione comunale ed oggi questa è una realtà! un importante risultato che risponde ad una delle tante esigenze primarie del rione; una farmacia in un contesto più periferico, è Un servizio Essenziale e risponde infatti anche alla necessità di creare maggiore senso di appartenenza, per dare impulso ad una cittadinanza attiva e solidale” un importante risposta per i residenti e per tutta la comunità.

Tanti gli obiettivi che questa Amministrazione vuole portare avanti, che sicuramente si raggiungeranno con la partecipazione degli stessi residenti che vanno coinvolti nelle scelte dell’amministrazione nell’ interazione tra cittadini e istituzioni, al fine di migliorare la qualità della vita del rione Paladini, dando attenzione ai bisogni e alle esigenze del quartiere e dell’ intera comunità.